В Белгородской области ранены два жителя из-за атаки ВСУ

Дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области, ранив семейную пару. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Жительница находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а ее супруг получил осколочное ранение лица. Пострадавших доставляют в областную клиническую больницу, необходимая помощь оказывается.

Также беспилотник атаковал село Мешковое Шебекинского округа, повредив забор частного домовладения и легковой автомобиль. В хуторе Никольский Борисовского района дрон повредил здание соцобъекта. В Волоконовском районе в селе Тишанка атаке подвергся соцобъект: пробита кровля, выбиты окна и повреждено подсобное помещение. Частично разрушена хозпостройка в частном домовладении. В селе Борисовка дрон повредил коммерческий объект.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 50 боеприпасов и 48 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили три частных домовладения и один легковой автомобиль.

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Егор Якимов