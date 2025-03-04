«В центре внимания будет мадридское дерби "Реал"—"Атлетико"»

В Лиге чемпионов 4 марта стартуют матчи 1/8 финала. Вечером пройдут первые встречи, ответные — ждут поклонников футбола через неделю. Самая яркая вывеска первой стадии play-off — мадридское дерби «Реал»—«Атлетико». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Настоящая Лига чемпионов начинается с 1/8 финала — такое утверждение можно услышать очень часто, хотя новый формат турнира подарил нам и на ранних стадиях достаточно громких противостояний. Сейчас они тоже есть, но, откровенно говоря, немало пар, где исход, на первый взгляд, понятен уже сейчас. Например, «Брюгге»—«Астон Вилла» или ПСВ—«Арсенал». Если немецкий или британский клуб не смогут попасть в следующую стадию, то это точно станет неожиданностью. Да и в матче «Боруссия»—«Лилль» букмекеры оставляют голландской команде мизерные шансы.

Так что в центре внимания точно будет мадридское дерби «Реал»—«Атлетико». Хотя и здесь многие считают, что предсказать победителя несложно, по крайней мере, в первой встрече. Например, комментатор, эксперт «Рейтинга букмекеров» Константин Генич не сомневается в успехе хозяев: «Сейчас на данном этапе "Реал", на мой взгляд, сильнее. И на "Сантьяго Бернабеу" в первом матче 1/8 финала ему просто надо это показать и доказать».

Магия «Реала» сильна и действует даже на букмекеров. Не просто так, несмотря на кризис команды Карло Анчелотти, все игроки этого рынка сделали хозяев явными фаворитами как в игре на «Сантьяго Бернабеу», так и по итогам двух встреч. Но «Атлетико» сейчас вполне может преподнести сюрприз, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв: «"Реал" в национальном чемпионате проиграл "Бетису" и откатился на третье место. Понятно, что команда сейчас далеко не в лучшей форме. А "Атлетико" обыграл "Атлетик". Его серия без поражений продлилась до 10 матчей, у этого клуба сейчас лучшая защита в Ла Лиге. В решающих играх преимущество "Реала", как мне кажется, основывается не только на ровном и мощном составе и тактической изощренности, но и на тренерском гении Карло Анчелотти. А вот на ранних стадиях турнира, не исключаю, что "Атлетико" может "Реал" выбить из борьбы».

«Атлетико» действительно проводит невероятный сезон. Команда Диего Симеоне осилила серьезную трансферную кампанию и продолжает претендовать на победу во всех ключевых турнирах. Да и в очном противостоянии «Реал» не может одолеть матрасников в основное время вот уже восемь встреч. Так что все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, тем интереснее будет наблюдать за игрой, которая начнется 4 марта в 23:00.

5 марта выбрать игру для просмотра будет чуть сложнее, хотя здесь тоже выделяется противостояние ПСЖ—«Ливерпуль». Поспорить с этой парой по яркости вывески может лишь игра «Бенфика»—«Барселона». Все-таки отношение к сине-гранатовым в России трепетное. Ну а встречи «Бавария»—«Байер» или «Фейенорд»—«Интер» при всем уважении привлекут меньше внимания, да и с фаворитами здесь все ясно. В паре же «Пари Сен-Жермен»—«Ливерпуль» вопросы остаются. Букмекеры склоняются к тому, что в Париже шансов на победу больше у хозяев, но футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, считает, что даже на выезде британская команда может удивить: «У ПСЖ гораздо более сильная линия атаки, индивидуальная прежде всего. Но я не уверен, что оборона команды в полном порядке. Мне кажется, очень важно не столько то, кто возьмет матч под контроль, сколько то, кто больше выиграет единоборств. Думаю, что "Ливерпуль" может удивить».

Все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сложатся 12 марта. Те клубы, которые дойдут до этой стадии, заработают €12,5 млн без учета денег за телеконтракт. Победитель же Лиги чемпионов может рассчитывать на €175 млн. В прошлом сезоне «Реал», который выиграл турнир, заработал около €150 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов