«Милан» и «Аталанта» ушли на дно

В футбольной Лиге чемпионов определились четыре участника 1/8 финала. По итогам стыкового раунда play-off в следующую стадию турнира ожидаемо вышли «Бавария» и «Бенфика», а вот «Брюгге» и «Фейеноорд» преподнесли две сенсации. Клуб из Нидерландов, победив «Милан» дома 1:0, добился ничьей на выезде — 1:1, а бельгийская команда дважды обыграла «Аталанту» — 2:1 у себя и 3:1 в гостях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniele Mascolo / Reuters Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Если что и удивило в первых стыковых матчах, так, наверное, неубедительная игра «Милана» и «Аталанты», хотя казалось, что у них-то не должно быть проблем в противостояниях с «Фейеноордом» и «Брюгге». Но, несмотря на поражения, оба представителя Серии А по-прежнему оставались фаворитами. Перед домашними встречами разница «минус один», конечно, не выглядела фатальной. Другое дело, что и сомнений хватало, особенно после того, как вслед за осечкой в Лиге чемпионов миланцы еле-еле забили дома «Вероне», а бергамцы сгоняли нулевую ничью с «Кальяри» в чемпионате Италии.

У «Милана» в последних матчах Лиги чемпионов вообще с результативностью было тяжело. «Црвену звезду» и «Жирону» на своем поле он обыграл лишь 2:1 и 1:0, да еще уступил «Динамо» в Загребе — 1:2, а ведь эти команды не пробились в play-off. В Роттердаме подопечные Сержиу Консейсана не сподобились даже на один гол, притом что португальский специалист перепробовал тогда всех нападающих, которые имелись в заявке. Не нашел путь к воротам бывшего клуба и купленный недавно у «Фейеноорда» за хорошие деньги Сантьяго Хименес. Зато сейчас мексиканец отличился уже на первой минуте. Миланцы разыграли угловой, Кристиан Пулишич навесил на дальнюю штангу, Малик Тшау сбросил мяч, и Хименес с метра запихнул его в сетку. Затем центрфорвард проявил себя и в подыгрыше, когда вывел почти один на один с вратарем Жуана Феликса, но еще один новичок красно-черных промахнулся. А когда позже португалец плотно пробил в створ, Тео Эрнандес подобрал отскок и зацепил штангу. Феликс, Хименес, Пулишич и Рафаэл Леан изрядно потерзали оборону «Фейеноорда» в первом тайме. Последнему удалось прорваться прямо к вратарской площади с левого фланга, однако голкипер Тимон Велленройтер не спасовал.

Необходимый для победы по сумме двух матчей гол «Милан» мог забить на старте второй половины, когда Эрнандес и другой крайний защитник Кайл Уокер опасно атаковали чужие ворота. Впрочем, француз вошел в такой раж, что явно заигрался, когда в очередной раз подключился в атаку и решил «нарисовать» пенальти. Вот только арбитру Шимону Марциняку это категорически не понравилось, и он показал Эрнандесу желтую карточку за симуляцию, а ведь перед перерывом тот уже получил предупреждение, поэтому был вынужден досрочно покинуть поле. Так на 51-й минуте хозяева оказались в меньшинстве, и у гостей снова появились шансы на выход в 1/8 финала. Более того, на 73-й минуте с подачи Уго Буэно Хулиан Карранса головой врезал под планку и сделал счет 1:1, который полностью устраивал роттердамцев. Миланцы пытались что-то придумать и вдесятером, но создали лишь момент со стандарта, когда Тшау угодил в Велленройтера. Ни Феликс, ни Леан так и не отметились результативными действиями, а Хименеса довольно рано заменили. В итоге «Фейеноорд» сыграл вничью и сенсационно выбил итальянский клуб.

«Аталанте» тоже нужно было побеждать с преимуществом минимум в два мяча. «Брюгге» взял верх дома 2:1 благодаря пенальти на четвертой добавленной минуте, который заработал и исполнил шведский нападающий Густав Нильссон. Однако в дебюте ответного матча «плюс два» вела бельгийская команда, уже на третьей минуте поймавшая подопечных Джан Пьеро Гасперини на контратаке. Ферран Жуджла ассистировал Шемсдину Тальби, который легко разобрался в штрафной с опорником Мартеном де Роном и неотразимо ударил низом. А в середине первого тайма бергамцы и вовсе «горели» с общим счетом 1:4. Их вратарь Марко Карнесекки вроде бы отвел угрозу, исходившую от Христоса Цолиса, но шустрый Тальби примчался на добивание и оформил дубль. Хозяева просто не понимали, что происходит. Незадолго до перерыва они все-таки устроили отчаянную осаду ворот Симона Миньоле, когда голкипер и защитники «Брюгге» каким-то чудом отбились. А потом гости опять сбегали в контратаку, и Жуджла мощным ударом из-за штрафной фактически похоронил «Аталанту», ведь ей уже нужно было забивать четыре гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Тем не менее на 46-й минуте Адемола Лукман подарил слабую надежду одному из лидеров чемпионата Италии, замкнув прострел Давиде Дзаппакосты. Причем вскоре он же бил пенальти, назначенный за снос Хуана Куадрадо, но Миньоле парировал 11-метровый и не позволил бергамцам по-настоящему вернуться в борьбу. В концовке не выдержали нервы у Рафаэла Толоя, который накинулся на Максима Де Кёйпера, и капитану хозяев предъявили красную карточку за агрессивное поведение. «Брюгге» победил 3:1 и преподнес еще одну сенсацию игрового дня, который для итальянского футбола впору назвать черным.

Удивительно, что и у «Баварии» возникли сложности в противостоянии с «Селтиком». В Глазго мюнхенцы выиграли скромно — 2:1, но перед домашним матчем казалось, что им не о чем беспокоиться. Глазгианцы на своем поле традиционно выступают лучше, чем в гостях, а сейчас едва не воспользовались определенной самоуспокоенностью со стороны фаворита. Хозяева пропустили во втором тайме после ошибки центрального защитника Ким Мин Джэ, которого наказал немецкий легионер шотландского клуба Николас-Геррит Кюн. И «Селтик» не дотянул до овертайма всего несколько секунд, так как Алфонсо Дэвис успел заковырять ответный мяч на последней компенсированной минуте. «Бавария» выцарапала ничью — 1:1, открывшую ей дорогу в 1/8 финала.

Завершил выступление в Лиге чемпионов и «Монако». Помимо того, что неделю назад команда Ади Хюттера проиграла «Бенфике» в родных стенах 0:1, она еще лишилась из-за дисквалификаций трех футболистов во главе с капитаном Денисом Закарией. К тому же травма не позволила принять участие в ответной встрече и россиянину Александру Головину, который тоже очень важная фигура для монегасков. Кадровые трудности испытывали и лиссабонцы, но все-таки они находились в более комфортной ситуации. Еще комфортнее им стало после гола Керема Актюркоглу с передачи Вангелиса Павлидиса. Однако «Монако» не только отыгрался усилиями Такуми Минамино, но и восстановил равенство по сумме двух матчей, когда Манес Аклиуш удобно выкатил мяч Эльессу Бен Сегиру. Правда, в ворота гостей поставили пенальти, который уверенно реализовал Павлидис. Монегаски снова вырвались вперед после точного удара Джорджа Иленихены и все же не сумели одержать победу в основное время. Оркун Кёкчю добыл для «Бенфики» ничью 3:3 и путевку в следующий раунд play-off.

Александр Ильин