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Десяткам ветеранам Свердловской области присвоят звания почетных граждан городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил присвоить звание «Почетный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, сообщил департамент информационной политики региона.

Семен Благинин

Семен Благинин

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Семен Благинин

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Решение о награждении будут принимать местные представительные органы на основе заключений специальных комиссий. Уже несколько участников войны получили этот статус в различных населенных пунктах — в Арамильском городском округе и в городском округе Рефтинский, а также в муниципальных округах Сухой Лог, Верхотурский, Качканарский, Пышминский, Североуральский и Тавдинский. Кроме того, ветераны живут в Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ревде, Реже, Талице и других городах.

Среди получивших статус — Семен Благинин из Тавдинского муниципального округа. Он является кавалером двух медалей «За отвагу», медали «За боевые заслуги», обладателем ордена Красной Звезды и многих других наград. Фронтовик участвовал в разгроме танковых групп немцев в районе Будапешта, освобождении городов Австрии и других. После войны он работал в органах внутренних дел и вышел на пенсию в звании капитана.

Звание «Почетный гражданин города» дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями.

Ранее депутаты Тюменской городской думы присвоили звание «Почетный гражданин города Тюмени» 23 ветеранам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, а губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов присвоил 98-летнему ветерану из Салехарда Николаю Шакурову звание почетного гражданина Ямала.

Ирина Пичурина

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