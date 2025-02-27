Депутаты признали более 20 ветеранов войны почетными гражданами Тюмени

Депутаты Тюменской городской думы присвоили звание «Почетный гражданин города Тюмени» 23 ветеранам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вручить награды ветеранам в торжественной обстановке или дома планируется в марте. Также на Городской площади откроется выставка, посвященная почетным гражданам Тюмени — участникам Великой Отечественной войны. Как отметил Максим Афанасьев, предприятия отправили в его адрес письма с поддержкой инициативы по присвоению их бывшим работникам звания почетных граждан. «Каждое из писем подчеркивает значительный вклад ветеранов в развитие города, их многолетний добросовестный труд, преданность делу и активную общественную позицию. Эти люди стали примером стойкости, профессионализма и верности Тюмени, оставив яркий след в истории нашего региона»,— добавил глава города.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов присвоил 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Салехарда Николаю Шакурову звание почетного гражданина Ямала.

Ирина Пичурина