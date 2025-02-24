Ветерану Николаю Шакурову присвоили звание почетного гражданина Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов присвоил 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Салехарда Николаю Шакурову звание почетного гражданина Ямала, сообщили в окружном правительстве.

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Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Николай Шакуров

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Николай Шакуров остался последним ныне живущим фронтовиком в Салехарде. Во время войны он принимал участие в операциях по освобождению Белоруссии и стран Прибалтики, был награжден за боевые заслуги орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», также недавно ему была вручена юбилейная медаль к 80-летию Победы.

После войны он работал в Салехарде участковым и стал прообразом для памятника участковому, который установили в городе несколько лет назад. «Даже на пенсии ветеран не прекращал активную деятельность — занимался патриотическим воспитанием молодежи и общественной работой»,— сказано в сообщении.

Ранее звание почетного гражданина присвоили митрополиту Тюменскому и Тобольскому Димитрию в Тюменской области, нагрудный знак был вручен на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию области.

Ирина Пичурина