Samsung представила концепты асимметричного смартфона и портативной консоли

Компания Samsung на выставке MWC 2025 в Барселоне представила новые концептуальные разработки в области складных устройств. Среди показанных прототипов — необычный смартфон-раскладушка Asymmetric Flip и портативная игровая консоль с гибким дисплеем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Android Authority Фото: Android Authority

Смартфон Asymmetric Flip внешне напоминает Galaxy Z Flip, но оснащен двумя шарнирами, расположенными на разном расстоянии от верхней и нижней частей корпуса. Такое асимметричное расположение позволяет узкой части экрана оставаться открытой даже в сложенном состоянии, что может обеспечить поддержку функции Always-on Display.

Концепт портативной игровой консоли от Samsung напоминает Nintendo Switch, которую можно сложить пополам благодаря центральному шарниру. Устройство оснащено джойстиками по обе стороны корпуса, которые при складывании совмещаются с выемками круглых элементов D-pad.

Евгений Федуненко