Компания по сбору лома приобрела пивоваренный завод на Алтае за 18 млн рублей

Компания из Санкт-Петербурга ООО «Акрон Скрап Северозапад» приобрела на торгах имущественный комплекс ООО «Подсосновский пивоваренный завод», расположенный в Немецком Национальном районе Алтайского края за 18 млн руб. Соответствующее объявление на Федресурсе разместил конкурсный управляющий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Торги проводились в рамках процедуры банкротства предприятия. Начальная цена лота составляла 24,5 млн руб., в ходе торгов она опустилась на 26%. В составе лота завод площадью 4,5 тыс. кв. м, земельный участок площадью 19,5 тыс. кв. м, склады, котельная, насосная и оборудование.

Арбитражный суд Алтайского края в декабре 2023 года признал «Подсосновский пивоваренный завод» банкротом и ввел в отношении предприятия конкурсное производство. Пивзавод основан в 2015 году и занимался производством пива из собственного хмеля. Он известен напитками под брендом Kors.

Согласно информации на сайте компании, ООО «Акрон Скрап Северозапад» занимается заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов на территории Российской Федерации и стран СНГ. Предприятие зарегистрировано в 2020 году, входит в холдинг АО «Акрон Скрап». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила 6,1 млрд руб., прибыль 42 млн руб.

Лолита Белова