Китай впервые после пандемии COVID-19 запустил пассажирский поезд до Москвы

Китайские железные дороги впервые после пандемии коронавируса запустили пассажирский поезд № 3/4 по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва, сообщили РБК в пресс-службе РЖД. Состав из 12 вагонов ранее не использовали на российских дорогах. Он следует по данному маршруту в тестовом режиме.

Поезд состоит из шести купейных, двух СВ, одного штабного, одного багажного вагонов и двух вагонов-электростанций. До этого на российской железной дороге использовалась другая модель китайских пассажирских вагонов, уточнили в РЖД.

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Тогда же отменили поезд № 3/4 Пекин — Москва, сформированный КЖД. В апреле 2022 года Россия сняла ограничения на поездки в КНР, по составы не вернулись на прежние маршруты. В августе прошлого года между Москвой и Пекином был запущен тестовый туристический поезд.

Подробности — в материале «Ъ» «РЖД идет старыми путями».