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Дни рождения

Сегодня отмечает 40-летие исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов:

Уважаемый Артем Васильевич! Под вашим руководством строительный комплекс республики успешно решает задачи по обеспечению жителей доступным жильем и качественной инфраструктурой. Ваш высокий профессионализм помогает увеличивать объемы жилищного строительства, решать проблемы аварийного жилья. Не могу не отметить ваш выдающийся вклад в работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. Хочу пожелать вам новых успехов, мудрых решений на благо жителей Башкортостана, масштабных и интересных проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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