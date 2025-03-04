Сегодня отмечает 40-летие исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов:

Уважаемый Артем Васильевич! Под вашим руководством строительный комплекс республики успешно решает задачи по обеспечению жителей доступным жильем и качественной инфраструктурой. Ваш высокий профессионализм помогает увеличивать объемы жилищного строительства, решать проблемы аварийного жилья. Не могу не отметить ваш выдающийся вклад в работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. Хочу пожелать вам новых успехов, мудрых решений на благо жителей Башкортостана, масштабных и интересных проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!