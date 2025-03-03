Акционеры остались при своих

Арбитражный суд Башкирии вынес решение по корпоративному спору между акционерами ведущей компании российского геофизического сервиса — АО «Башнефтегеофизика». Миноритарный акционер Ольга Адиева (супруга бывшего генерального директора АО Рустема Адиева) пыталась вывести из состава акционеров компании ООО «Геоинкон» и ООО «Геосейсервис», которые суммарно владеют более 36% акций «Башнефтегеофизики». Параллельно владелец обоих ООО и председатель совета директоров АО Явдат Адиев (отец Рустема Адиева) просил суд лишить его невестку статуса акционера компании. Ни в первом, ни во втором случае истцы не смогли доказать свою правоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении исков акционеров АО «Башнефтегеофизика» Ольги Адиевой и Явдата Адиева. Госпожа Адиева (невестка Явдата Адиева), будучи миноритарным владельцем акций АО, просила суд исключить из состава акционеров «Башнефтегеофизики» ООО «Геоинкон», владеющее 12,76% акций, и ООО «Геосейсервис», которому принадлежат 19,89% акций «Башнефтегеофизики».

Господин Адиев, в свою очередь, просил исключить из состава акционеров АО Ольгу Адиеву.

Поводом для иска Ольги Адиевой стало желание Явдата Адиева сместить с должности генерального директора «Башнефтегеофизики» своего сына Рустема. Для этого Адиев-старший в конце ноября 2024 года уведомил о проведении 2 декабря внеочередного заседания совета директоров компании. Там планировалось рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора с Рустемом Адиевым и назначении на эту должность самого Явдата Адиева. Спорное заседание провести не удалось, так как суд по ходатайству Ольги Адиевой наложил обеспечительные меры. Впрочем, оно состоялось 19 декабря, и также оспаривается в суде. Ближайшее заседание назначено на 6 марта.

По мнению госпожи Адиевой, решение о расторжении контракта противоречило бы интересам «Башнефтегеофизики» и акционеров. Рустем Адиев руководит компанией с 2013 года и нареканий к его работе не было, заявляла она в суде. При этом мотивы досрочного прекращения полномочий действующего генерального директора публично не раскрыты, указывала она, отмечая, что Явдат Адиев хочет отставки сына из-за семейного конфликта.

По мнению заявительницы, действия Явдата Адиева направлены на «узурпацию корпоративного контроля в обществе, что явно влечет дестабилизацию деятельности АО «Башнефтегеофизика», может повлечь причинение вреда обществу». Такое поведение, считает истица, позволяет ей инициировать спор об исключении из состава акционеров «Башнефтегеофизики» подконтрольных Адиеву-старшему компаний «Геоинкон» и «Геосейсервис».

«Башнефтегеофизика» — группа компаний геофизического сервиса и приборостроения. Уставный капитал в прошлом году составлял 26,9 млн руб. Выручка в 2023 году составила 24,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Явдат Адиев возглавляет совет директоров, его сыновья Рустем и Азат входят в его состав, следует из отчета компании за 2023 год.

Явдат Адиев просил вывести невестку из числа акционеров, так как она якобы злоупотребляет своими правами. По его мнению, невестка фактически действует в интересах своего супруга Рустема Адиева, который «способен признать исковые требования», что может довести компанию до банкротства.

Отказывая в удовлетворении иска Ольги Адиевой, суд отметил, что она «не представила в материалы дела доказательств, свидетельствующих о грубом нарушении своих обязанностей именно ответчиками либо о проявленном ими поведении, делающем невозможным или затрудняющем деятельность общества».

К схожим выводам суд пришел, оценивая встречный иск Явдата Адиева. Тот факт, что Ольга Адиева — супруга генерального директора компании, «не означает, что она действует недобросовестно», пояснил суд. Как акционер компании она имела права подать иск, отмечено в решении. Ни она, ни ее супруг не проявляли недобросовестное поведение, направленное на искусственное признание иска, подчеркнул суд.

Найти контакты Ольги и Явдата Адиевых не удалось.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что суд «абсолютно правильно применил нормы материального права при разрешении спора». «В данном случае ни один из истцов не смог представить доказательств, что действия ответчиков настолько серьезно повлияли на “Башнефтегеофизику”, что сделали невозможным ее дальнейшее функционирование. Корпоративные разногласия сами по себе, даже острые, не являются основанием для применения такой крайней меры, как исключение акционера,— пояснил эксперт.— Что касается встречного иска Явдата Адиева, то его аргументы были еще слабее. Факт семейных отношений между акционером и генеральным директором общества сам по себе не является доказательством недобросовестного поведения».

По мнению господина Жарского, подавать апелляционные жалобы малоперспективно: «Той и другой стороне нужно будет заявить новые доказательства, а, судя по решению суда, у них их нет».

Булат Баширов