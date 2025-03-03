Мэрия уходит с выставки

Московская компания «Сталокс» получила право выкупить контрольный пакет акций АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“» по начальной цене 53 млн руб. Активы принадлежат администрации Уфы. В январе мэрия объявила, что планирует приватизацию доли и вскоре после этого выставила на торги 35,75 тыс. акций. Вместе с контрольным пакетом покупатель приобретет помещения выставочного комплекса и земельный участок. По данным „Ъ“, «Сталокс» может быть связан с крупным федеральным застройщиком. Эксперты не исключают, что выставочный комплекс ждет редевелопмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВК «Башкортостан» сменил основного владельца

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ ВК «Башкортостан» сменил основного владельца

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Московское ООО «Сталокс» может получить контроль над участком площадью 5,4 га, расположенным на улице Менделеева в Уфе. Компания стала победителем аукциона на право выкупить блокирующий пакет акций АО «Выставочный комплекс „Башкортостан“» — 35,75 тыс. ценных бумаг, что составляет около 51% пакета.

На момент подведения итогов аукциона акции принадлежали администрации Уфы. Мэрия только в июле прошлого года вернула актив, потерянный в 2021 году,— инвестиционные паи (411,4 тыс. штук) комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «ГК-1» (ЗПИФ), в составе которого часть помещений выставочного комплекса «Уфа-Экспо». В марте прошлого года мажоритарный акционер доказал суду, что с ним не согласовали реструктуризацию долгов выставочного комплекса и договора залога, повлекших утрату активов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в собственности ВК «Башкортостан» находятся помещения на улице Менделеева общей площадью 340 кв. м, в аренде у компании — участок площадью 5,3 га. Контроль над компанией позволит новому акционеру распоряжаться имуществом.

ООО «Сталокс» зарегистрировано в июле 2023 года в Москве. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — управление недвижимостью. Учредитель компании — Наталья Шарыкина. По итогам 2023 года убыток общества составил 114 тыс. руб., выручка была нулевой.

В январе мэрия выставила принадлежащий ей пакет на аукцион по начальной цене 53 млн руб. В администрации пояснили, что акции отчуждаются для пополнения бюджета.

Заявку на участие в торгах, помимо победителя, подал некий Артем Алексеев, однако он не внес задаток. Полный тезка этого участника зарегистрирован в Уфе как индивидуальный предприниматель, а также владелец юридической фирмы «Алексеев и партнеры».

«Сталокс», предложивший выкупить актив по начальной цене, стал единственным участником аукциона. По данным „Ъ“, покупатель может быть связан с крупным федеральным девелопером. Участки вокруг выставочного комплекса сейчас активно застраиваются, на одном из них ГК «Гранель» возводит ЖК «Лесная симфония».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что сумма сделки 53 млн руб. не соотносится с реальными рыночными перспективами актива. «Участок, расположенный в удобной и перспективной локации Уфы, должен стоить дороже. Так, в среднем по рынку недвижимости, стоимость земельных участков в городах-миллионниках под коммерческую застройку может составлять 5–20 тыс. руб. за 1 кв. м в зависимости от локации и инфраструктуры. Поэтому, если бы речь шла не о контрольном пакете выставочного комплекса, а об участке под ним (с необходимым для застройки жильем видом использования земли), то рыночная стоимость такого объекта могла бы быть значительно выше. Поэтому можно сказать, что даже с учетом того, что участок у компании в аренде, а не в собственности, цена приобретения контрольного пакета акций выглядит существенно ниже потенциальной рыночной стоимости актива»,— считает он.

Эксперт также констатирует, что улица Менделеева — одна из ключевых транспортных артерий Уфы, территории вдоль нее активно застраиваются, «что еще раз указывает, что сделка совершается на перспективу, вовсе не связанную с выставочной деятельностью».

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева рассчитывает, что выставочный комплекс избежит редевелопмента. «Я вижу, что все чаще выставочные мероприятия начинают перемещаться в Конгресс-холл. Он, конечно, больше по площади, однако насколько он для этого удобен? Выставочный комплекс же в этом плане зарекомендовал себя: там отработана поточность мероприятий, каждые несколько дней там проходят выставки. Хочется надеяться, что там продолжат проводить выставочные мероприятия. Все-таки там, в отличие от центра города, есть и большая парковка»,— прокомментировала она.

Наталья Балыкова