Аттестацию ускорили взятками

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего замначальника отдела Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сергея Кулькова, обвиненного в семи эпизодах получения взяток. Следствие доказало, что фигурант с начальником Николаем Маркиным и коллегами набрали 15,3 млн руб. от руководителей учебных центров за ускоренную аттестацию сотрудников предприятий в области промбезопасности и энергетики. Подсудимый полностью признал вину, по его показаниям следствие возбудило еще десять дел о коррупции в надзорном органе. Однако суд назначил ему семь лет колонии строгого режима и оштрафовал на 25 млн руб. Предполагаемый организатор преступной группы Денис Шакиров прошлым летом отправился на СВО.

В Нижнем Новгороде сотрудник Ростехнадзора набрал взяток на семь лет строгого режима

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд огласил приговор бывшему заместителю начальника отдела по надзору за энергоустановками, теплоснабжения и котлонадзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сергею Кулькову. Как писал «Ъ-Приволжье», ему инкриминировали получение взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) в составе организованной преступной группы, в которую входили его руководитель и коллеги по надзорному ведомству. По фабуле дела, в 2021–2022 годах фигуранты брали взятки от директоров учебных центров, а взамен обеспечивали ускоренную аттестацию работников разных предприятий в области промышленной безопасности и энергетики.

Следствие полагает, что схему поборов разработал и предложил подчиненным подельникам бывший замглавы управления Ростехнадзора Денис Шакиров.

Непосредственно Сергею Кулькову он рассказал о ней за обедом вскоре после его трудоустройства в ведомство: нового замначальника отдела Денису Шакирову рекомендовали знакомые. Образовательные центры и колледжи были готовы платить за увеличение потока обучающихся, которым преподавали и у которых принимали экзамены сотрудники Ростехнадзора. Ради взяток аттестационная комиссия из представителей Волжско-Окского управления заседала вне очереди и помогала экзаменуемым, разрешая им пользоваться интернетом и подсказывая правильные ответы.

Сергей Кульков согласился участвовать в ОПГ, в которой также состояли бывший начальник отдела Николай Маркин и инспектор в Дзержинске Сергей Девяткин. Как объяснил подсудимый, отказом от участия он не хотел лишиться карьеры.

«Затянуло, черт попутал»,— рассказал он о своих мотивах «Ъ-Приволжье».

Роль Сергея Кулькова заключалась в том, чтобы искать учебные центры и договариваться с их руководством о взятках. За каждого выпускника, успешно сдавшего итоговый тест, с колледжей брали от 2 до 6,5 тыс. руб. в зависимости от нужной квалификации, следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде.

За два года подельники получили в общей сложности 15,3 млн руб., подсчитало следствие. Например, директор Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления Юрий Комиссаров заплатил 1,5 млн руб., глава кстовского инновационного консалтингового центра «Кадры» Наталья Ильина — 891 тыс. руб., директор учебного центра «Потенциал» Марина Горлова — 2,2 млн руб. Когда в 2021 году к подельникам присоединился Сергей Девяткин, суммы взяток выросли: руководители Института «Промышленная безопасность» заплатили 2,9 млн руб., соучредители центра «Биота» —- 2,6 млн руб., а директор центра «Промтехэксперт» — 4,8 млн руб.

Деньги переводили по реквизитам знакомых предпринимателей или передавали прямо в офисе Ростехнадзора на Гребешковском откосе, где были установлены видеокамеры, а телефоны поставлены на прослушку.

При этом следствие не стало ранжировать взятки на каждого участника ОПГ, а вменило всю коррупционную сумму каждому. Сергей Кульков сообщил «Ъ-Приволжье», что во время следствия потратил на защиту гораздо больше, чем получил.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой и изобличил подельников, в отношении которых возбудили 10 уголовных дел.

Несмотря на раскаяние и сотрудничество со следствием, в прениях сторон гособвинитель попросил приговорить его к девяти годам строгого режима со штрафом 35 млн руб. Он предложил не учитывать в качестве смягчающего обстоятельства явку с повинной, написанную фигурантом после того, как соглашение было заключено.

Адвокат Михаил Хейфец настаивал, что его подзащитный полностью выполнил условия соглашения и даже рассказал о деталях, о которых следователи не догадывались. Господин Хейфец попросил для Сергея Кулькова наказание ниже низшего порога санкции уголовной статьи или условный срок в качестве исключения, учитывая сотрудничество со следствием и помощь подсудимого участникам СВО и детдому. Однако судья Маргарита Толстякова разделила позицию обвинения и назначила Сергею Кулькову семь лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн руб.

Также его на восемь лет лишили права занимать должности на госслужбе. Михаил Хейфец намерен обжаловать решение суда.

Отметим, Николая Маркина сейчас судят по обвинению в 10 коррупционных эпизодах, он частично признал вину. Предполагаемый организатор преступной схемы Денис Шакиров, по данным «Ъ-Приволжье», летом 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО.

Роман Рыскаль