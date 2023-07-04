«Русская» до степени смешения

Российская структура британского производителя алкоголя Halewood столкнулась с серией исков из-за использования обозначения Russian Vodka на упаковке продукции. Взыскать компенсацию пытаются владельцы прав на такое наименование места происхождения товара (НМПТ) ФКП «Союзплодоимпорт» и ГК «Руст». Несмотря на обострение геополитической обстановки, это обозначение дает конкурентное преимущество, говорят эксперты и производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ФКП «Союзплодоимпорт», владеющее алкогольными брендами «Столичная», «Московская», «Русская», 30 июня обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к структуре британского производителя спиртного Halewood ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери», следует из картотеки дел. В «Союзплодоимпорте» пояснили “Ъ”, что иск связан с компенсацией за незаконное использование НМПТ «Русская водка» или Russian Vodka и сходство с товарным знаком «Русская», права на которые принадлежат ФКП. Размер требований к «Дж .Дж. Уитли Дистиллери» — 49,9 млн руб.

Halewood Artisanal Spirits выпускает джин, ром, водку под марками Whitley Neil, J. J. Whitley, Berkshire, Dead Man’s Fingers и др. С 2019 года Halewood владеет алкогольным заводом в Ленинградской области. В Halewood и «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» “Ъ” не ответили.

Компенсацию в 6,7 млн руб. за использование НМПТ «Русская водка» с «Дж. Дж. Уитли Дистиллери» также могут требовать структуры крупного производителя водки ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка» и пр.), следует из картотеки дел. В конце апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлек к делу третьими лицами еще 17 компаний, имеющих права на НМПТ. В их числе — структуры Beluga Group, «Татспиртпрома», Алкогольной сибирской группы, Ladoga. В ГК «Руст» комментарии не предоставили.

«Дж. Дж. Уитли Дистиллери» наносила обозначение Russian Vodka на партии водки, в том числе под брендом Red Square, для экспорта в Великобританию. Это следует из материалов суда, который в 2022 году рассматривал заявление Балтийской таможни о привлечении компании к ответственности. Но в удовлетворении требований таможни было отказано. Патентный поверенный, управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков поясняет, что суды не сочли нарушением экспорт товара с использованием обозначения, сходного с товарным знаком и НМПТ. Вывод «довольно спорный», но при рассмотрении иска ФКП суд может учесть установленное отсутствие нарушения, говорит он.

Адвокат коллегии «Регионсервис» Ксения Касьяненко говорит, что ФКП потребуется доказать нарушение прав, выразившееся в предложении к продаже или реализации однородных товаров с обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с НМПТ. По ее словам, потребовать компенсации могут и остальные правообладатели. Руководитель практики интеллектуальной собственности «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев добавляет, что суды могут снизить несоразмерный размер компенсации.

«Дж. Дж. Уитли Дистиллери» пыталась получить право на использование НМПТ «Русская водка», но Роспатент в регистрации отказал. В июне этого года компания подала иск в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая решение. Президент компании Ladoga Вениамин Грабар говорит, что получение и подтверждение права использования НМПТ «Русская водка» требует немало работы, ресурсов и соблюдения определенных технологий. В Ladoga поддерживают необходимость строгого соблюдения права использования НМПТ. Как отмечает господин Грабар, круг экспортных рынков сократился, но право на использование НМПТ остается преимуществом. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман подтверждает, что обозначение «Русская водка» позволяет лучше конкурировать, в том числе на иностранных рынках, несмотря на осложнение геополитической обстановки.

Анатолий Костырев