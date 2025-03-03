«Аль-Хадас»: в фонд по реконструкции Газы вложат до $5 млрд

Восстановление сектора Газа будет финансироваться из специального фонда, передает саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники, знакомые с планом Каира. На первом этапе в фонд вложат от $2 млрд до $5 млрд.

По словам собеседников телеканала, руководством фондом займутся неназванные представители арабских государств. Следить за ходом реконструкции, как утверждает «Аль-Хадас», будет «арабско-европейский комитет». Информации о том, кто станет членом объединения, не приводится.

На первом этапе восстановления в Газе необходимо отремонтировать дороги, наладить инфраструктуру и разминировать территории. В каирском плане также упоминается вопрос послевоенного руководства анклавом, в рамках которого рассмотрено восстановление работы «палестинских сил безопасности». При этом телеканал не поясняет, о каких именно структурах идет речь: движении «Хамас» или службах, подчиняющихся Палестинской национальной администрации на Западном берегу реки Иордана.

21 февраля Саудовская Аравия провела неформальную встречу лидеров арабских стран. На ней обсуждались альтернативы плану президента США Дональда Трампа по восстановлению Газы. В отличие от господина Трампа египетская сторона предпочла бы обойтись без эвакуации населения. В частности, Каир предлагал разделить Газу на четыре безопасные зоны. Не исключалось и создание независимого палестинского агентства по надзору за реконструкцией Газы. Тогда реализация плана оценивалась в $50 млрд.

Подробности —- в материале «Ъ» «Газа не сразу строится».