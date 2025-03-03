Словакия может блокировать решение саммита ЕС по Украине из-за ситуации с газом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать решение саммита Евросоюза по вопросам помощи Киеву, который состоится 6 марта. Господин Фицо воспользуется правом вето, если другие страны ЕС не поддержат требование Братиславы к Киеву возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и другие европейские страны.

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Фото: Jose Luis Magana / AP Роберт Фицо

Фото: Jose Luis Magana / AP

«Может случиться, что я заблокирую принятие итоговых решений, которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине»,— сказал словацкий премьер (цитата по агентству CTK).

В январе господин Фицо грозился заблокировать финансовую помощь Украине, если она не возобновит поставки газа через свою территорию. Он отмечал, что решение будет зависеть от того, продолжится ли транзит газа вне зависимости от страны его происхождения.

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение. Этот газ поставлялся, в частности, в Словакию.

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