Объем закупок у МСП приблизился к 10 трлн руб.

Закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) стали ключевым инструментом поддержки этого сектора: в 2024 году сумма контрактов крупнейших заказчиков с представителями малого бизнеса достигла рекордных 9,6 трлн руб. (плюс 20% к 2023-му). В количественном отношении на МСП пришлось 76% (936 тыс.) от всех заключенных госкомпаниями договоров о закупках.

Госкомпании обязаны отдавать часть своих контрактов МСП с 2015 года, в 2022-м квота на такие закупки была повышена с 20% до 25% и распространена на всех крупных заказчиков, число которых выросло до 12 тыс. (из них более 9 тыс.— регионального уровня) против 1,8 тыс. в 2021 году. Более 90% объема закупок приходятся на компании, находящиеся под мониторингом «Корпорации МСП» и регионов.

Гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич поясняет, что госкомпании формируют гарантированный заказ, который обеспечивает МСП долгосрочное планирование, а также возможность стабильной работы и масштабирования бизнеса. «Госкомпании также могут авансировать закупки, давая МСП возможность расти за счет их заказа»,— отмечает господин Исаевич. По его словам, авансирование особенно важно для производственного и высокотехнологичного бизнеса с большим сроком окупаемости.

Наибольший объем договоров с субъектами МСП в 2024 году заключен на поставку продукции обрабатывающих производств (на 3,3 трлн руб.), на строительные работы (3 трлн руб.), научную, инженерно-техническую и профессиональную деятельность (396 млрд руб.), оказание услуг в области связи (387 млрд руб.) и на административные услуги (355 млрд руб.).

Лидируют по объему закупок у малого бизнеса Москва (3,1 трлн руб.), Санкт-Петербург (801 млрд руб.), Татарстан (553 млрд руб.), Московская и Свердловская области (431 млрд и 347 млрд руб. соответственно).

В 2024 году количество МСП-поставщиков выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом — до 226,4 тыс. Росту показателя способствуют программы выращивания поставщиков: по ним МСП заключают долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. К марту 2025 года заключено 16 таких договоров на 6,6 млрд руб., еще девять госкомпаний планируют утвердить программы «выращивания» до конца года.

Диана Галиева