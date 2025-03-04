Заводы адаптируются к прохладе

В феврале 2025 года опережающие индикаторы состояния дел в промышленности чуть сблизились: на фоне стабилизации падения спроса и сокращения избытков запасов снизилась неудовлетворенность продажами и подрос оптимизм прогнозов спроса и выпуска. При этом промышленные предприятия резко замедлили рост цен и планируют не повышать их в ближайший квартал — и предъявляют все меньше претензий к продукции отечественных поставщиков на фоне роста импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После того как Росстат зафиксировал спад выпуска промышленности в январе 2025 года, а опережающие индикаторы сильно разошлись в оценке состояния сектора (см. “Ъ” от 2 и 28 февраля), февральские конъюнктурные индикаторы PMI S&P Global и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) вновь близились в трактовке как направления изменений в промсекторе, так и их содержания.

Так, в ИНП РАН в феврале 2025 года наблюдают замедление охлаждения промышленности, которое, по оценкам респондентов института, началось в апреле 2024 года, а в январе 2025 года сравнялось с худшими оценками 2022 года. Остановка ухудшения динамики спроса прекратила рост неудовлетворенности продажами при увеличении оптимизма прогнозов спроса и выпуска и снижении избыточности запасов готовой продукции на фоне улучшения ожиданий. «Однако говорить о переломе негативной для производства охлаждающей тенденции в динамике продаж пока преждевременно»,— замечают авторы исследования.

Индекс PMI для обработки РФ в феврале опустился до 50,2 пункта — после противоречащего оценкам ИНП подскока до 53,1 пункта в январе 2025 года, что указывает на отсутствие положительных изменений в секторе. Это обусловлено слабым ростом производства и отсутствием увеличения новых заказов и объемов невыполненных работ при осторожном росте ожиданий.

Респонденты обоих опросов при этом зафиксировали в феврале снижение инфляционного давления как закупочных, так и отпускных цен, при этом собеседники ИНП готовы придерживаться такой ценовой политики и в марте—апреле. При этом, по данным обоих источников, промышленность снижает планы найма, а инвестпланы, по опросам ИНП РАН, в феврале 2025 года стали худшими с марта 2022 года.

Примечательно, что в феврале институт зарегистрировал снижение упоминаний основных помех импортозамещению в оценках предприятий—покупателей машин и оборудования, сырья и комплектующих. На отсутствие отечественных аналогов любого качества сейчас указывают только 67% предприятий против 76% в апреле 2024 года (это минимум с 2021 года), а доля упоминаний низкого качества такой продукции опустилась с 43% до 36%. Это «может объясняться как "работой над ошибками" отечественных производителей, так и снижением требований к качеству со стороны российских покупателей», отмечают авторы исследования. Доля претензий к объему производства снизилась с 33% до 21%, чему способствовал как бурный рост выпуска в 2024 году, полагают в ИНП РАН, так и охлаждение экономики в начале 2025 года. Завышенными ценами недовольны лишь 14% опрошенных, что, скорее всего, говорит об адаптации предприятий-покупателей к новому уровню цен на машины и оборудование, сырье и комплектующие, указывают в институте.

Между тем, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, «в гражданских секторах стагнация наблюдается практически с середины 2023 года», а среднемесячный рост выпуска всех инвесттоваров за четвертый квартал 2024 года с учетом сезонности составлял 0,5%, за чем последовало его снижение на 4,7% в январе 2025 года. По данным же ФТС, доля импорта машин и оборудования (в основном из стран Азии) в третьем—четвертом кварталах повысилась примерно до 54% с 50% в первой половине 2024 года, что также могло повлиять на оценки импортозамещения.

Артем Чугунов