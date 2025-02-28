Данные промпроизводства синхронизировались с ожиданиями

Росстат зафиксировал заметную просадку выпуска промышленной продукции — на 3,2% в январе 2025 года к декабрю 2024 года — после роста на 2,3% за декабрь и на 0,3% за ноябрь 2024 года с учетом сезонности. В годовом выражении рост промпроизводства в январе замедлился до 2,2% против 8,2% в декабре и 3,5% в ноябре. Владимир Сальников из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорит, что такой январский результат был ожидаем на фоне «технического скачка в декабре, где было много оборонки и закрытия заказов». Он замечает, что это январское снижение «перекрыло» декабрьский подскок и промышленность откатилась к уровням выпуска начала осени 2024 года. Помимо этого господин Сальников фиксирует, что в негативный результат января в 0,3 процентного пункта внесла относительно теплая погода. «Конъюнктура, обусловленная жесткой ДКП, должна была сказаться на планах компаний, и это могло закладываться в их программы»,— добавляет эксперт. В результате, по его оценкам, ни одного растущего сегмента, кроме химии, в промышленности не осталось, а наибольшее ухудшение зафиксировано в автопроме и стройке. «За три месяца более 6% — это очень ощутимая коррекция»,— заключает Владимир Сальников.

Напомним, на заметное ухудшение настроений в секторе и снижение спроса в промышленности до 27-месячного минимума в январе 2025 года ранее указывали конъюнктурные опросы компаний, сделанные Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН, см. “Ъ” от 3 февраля). Февральские оценки фиксируют, что снижение оптимизма прекратилось, а сводный индекс вырос на три пункта за счет скромной положительной динамики всех опросных показателей. Обновленный ИНП РАН по данным на 25 февраля индекс прогнозов промышленности после декабрьского локального минимума второй месяц подряд улучшается (см. график). В частности, прогнозы продаж улучшились на 11 пунктов, после того как с апреля по декабрь 2024 года они потеряли 17 пунктов, а планы выпуска после локального ноябрьского минимума (плюс пять пунктов) за три следующих месяца выросли до плюс 11 пунктов (локальный максимум — плюс 30 пунктов в ноябре 2023 года). Между тем «росту промышленности взяться неоткуда, хорошо если не будет сильного снижения», убеждены в ЦМАКП.

Артем Чугунов