Банкротство под арестом

Верховный суд РФ (ВС) решил дать новые разъяснения о судьбе уголовного ареста, наложенного на имущество лица, ставшего банкротом. На рассмотрение экономколлегии переданы сразу два спора об этом: в первом деле под арест попала заложенная недвижимость должника, во втором — банковский счет. Эксперты отмечают «колоссальную важность» будущей позиции ВС по этим делам, рассчитывая, что она «сдвинет с мертвой точки тысячи зависших процедур банкротства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вынесенное осенью прецедентное определение ВС по делу Олега Сметанина (см. “Ъ” от 27 октября 2024 года) о том, что потерпевшие от преступления не имеют преимуществ перед другими кредиторами банкрота и с имущества должника должны сниматься все наложенные в рамках уголовного дела аресты, не решило всех вопросов, актуальных для арбитражной практики. На часть их экономколлегия может ответить уже 20 марта по итогам рассмотрения двух новых дел.

Дом не движется к кредитору

История первого спора начинается в июне 2011 года, когда ООО «Авто Селл» заключило соглашение на размещение рекламы с ГУП «Московский метрополитен». Впоследствии ГУП предоставило места для баннеров, исполнив свою часть обязательств, но денег так и не получило. В результате у «Авто Селл» образовался долг перед метрополитеном в 894,4 млн руб. Параллельно начался уголовный процесс: правоохранительные органы решили, что гендиректор «Авто Селл» вступил в преступный сговор с Александром Геллером, холдинг которого получил денежные средства, полагавшиеся метрополитену. Чтобы обеспечить возмещение потерпевшему материального ущерба, суд в рамках уголовного дела наложил арест на недвижимость (в том числе нежилое здание площадью 26,1 тыс. кв. м) ЗАО «Гема-Инвест», признав компанию аффилированной с господином Геллером.

Затем «Гема-Инвест» признали банкротом. Одним из кредиторов компании был банк «Траст» с требованием на 7,94 млрд руб., обеспеченным залогом арестованного здания. Обращения арбитражного управляющего (АУ) за снятием ареста к следователю успехом не увенчались, его иск об обязании Росреестра погасить запись об аресте недвижимости тоже был отклонен. Арбитражные суды сослались на отсутствие у них полномочий по снятию ареста, наложенного в рамках уголовного дела.

Не согласившись с этим, «Траст» подал жалобу в ВС, где сослался на прецедент дела Олега Сметанина. По мнению банка, сохранение ареста приведет к «выборочному погашению требования метрополитена вне рамок дела о банкротстве за счет изъятого имущества должника в обход иных кредиторов», что недопустимо. 28 февраля спор передали в экономколлегию ВС.

Средства не в счет

Второе дело касается банкротства ООО «Мир дорог». У компании было открыто несколько расчетных счетов в разных банках, но в процедуре банкротства остается лишь один основной счет должника, остальные должны быть закрыты. АУ обратился в Первый клиентский банк с заявлением о закрытии счета «Мир дорог» и перечислении остатка (559,8 тыс. руб.) на основной счет в другой кредитной организации. Но Первый клиентский банк отказал в этом, сославшись на арест средств на его счете, наложенный постановлением следователя «для обеспечения приговора в части гражданского иска» о возмещении вреда потерпевшему. Обжалование отказа в арбитражных судах результата не дало.

28 февраля управляющий от имени банкрота добился передачи дела в экономколлегию ВС. В своей жалобе он указал, что поведение банка и позиция нижестоящих судов позволяют «удерживать денежные средства должника в течение неограниченного времени» и затрудняют формирование конкурсной массы для последующего пропорционального погашения долгов.

Торг здесь не неуместен

«Проблема снятия уголовных арестов, наложенных на имущество должника-банкрота, крайне острая»,— подчеркивает партнер АБ «Бартолиус» Наталья Васильева. Наличие такого ареста мешает продаже имущества банкрота с торгов и удовлетворению требований его кредиторов. Советник КА Pen & Paper Алена Гришкова говорит, что Росреестр может погасить запись об уголовном аресте, наложенном на недвижимое имущество, только на основании постановления следователя или суда по уголовному делу. Это вытекает из позиций Конституционного суда от 31 января 2011 года и от 26 сентября 2024 года. Но на практике следователи и суды отказываются снять уголовный арест с имущества должника по ходатайству АУ, обжалование таких отказов в судах позитивного эффекта тоже не дает, уточняет госпожа Васильева.

АУ Сергей Домнин отмечает, что после октябрьского решения ВС профсообщество управляющих «вполне обоснованно сомневалось» в жизнеспособности идеи продавать арестованное имущество с торгов так, как будто оно не арестованное, поскольку это влечет слишком много рисков. Например, продолжает господин Домнин, управляющего за такую продажу могут обвинить в «противодействии процедуре уголовного судопроизводства». К тому же от реализации арестованного имущества выручка наверняка будет меньше, «ведь узок будет круг потенциальных участников таких торгов», поясняет Сергей Домнин. Эксперты надеются, что ВС может дать реальный инструмент для снятия уголовных арестов с имущества банкротов. В обоих делах поставлен вопрос о том, компетентны ли иные ответственные за учет прав на имущество органы (банк и Росреестр) снимать уголовные аресты, наложенные следователями.

Будущая позиция ВС по этим делам будет иметь «колоссальное значение для практики», уверена Наталья Васильева. С учетом отсутствия единого подхода сложно прогнозировать исход дел, говорит Алена Гришкова. По ее словам, на решение ВС будет влиять в том числе размер причиненного преступлением ущерба, превышает ли эту сумму стоимость арестованного имущества, является ли потерпевший кредитором в банкротстве. Госпожа Васильева полагает, что ВС может поддержать право АУ снять уголовный арест только при исчерпании всех способов защиты права в рамках уголовного процесса (обращение к следователю, отказ следователя и проигрыш в суде спора об обжаловании этого отказа).

«Если ВС даст зеленый свет заявлениям АУ и кредиторов об обязании регистрирующих органов снять уголовный арест с имущества должника, это действительно откроет путь к продаже такого имущества с торгов без обременений»,— указывает господин Домнин. По его словам, это позволит «сдвинуть с мертвой точки тысячи зависших процедур банкротства».

Анна Занина, Ян Назаренко