Штрафы в порядке очереди

Верховный суд РФ (ВС) решит, в каком порядке должен уплачиваться уголовный штраф, если преступник на момент вынесения приговора находился в процедуре банкротства. Нижестоящие суды решили, что в таком случае штраф погашается приоритетно перед всеми другими долгами. Но один из кредиторов банкрота оспорил эти решения и добился передачи дела в экономколлегию ВС, ссылаясь на то, что при таком подходе преимущество получает государство, в казну которого уплачивается денежное взыскание. Юристы указывают, что решение судов фактически перекладывает наказание на кредиторов банкрота, поскольку уголовный штраф будет выплачиваться из конкурсной массы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС в рамках дела о банкротстве Аллы Чуриловой предстоит определить, в какой очередности погашается штраф, наложенный на должницу в качестве наказания за преступление. Дело о несостоятельности гражданки инициировало ООО «Орбис» еще в 2015 году, параллельно с этим против госпожи Чуриловой начались разбирательства в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате (ст. 201 и ст. 160 Уголовного кодекса). Отметим, что компания, настоявшая на банкротстве гражданки, являлась также пострадавшей от преступления.

В рамках уголовного дела райсуд в 2017 году арестовал недвижимость Аллы Чуриловой, а в 2022 году ее признали виновной, приговорив к лишению свободы и штрафу в 950 тыс. руб. Арест имущества было предписано сохранить вплоть до исполнения приговора. Это повлияло на ход банкротной процедуры. Должница попросила отнести уголовный штраф к текущим платежам, которые уплачиваются за счет конкурсной массы приоритетно перед другими кредиторами. Кредиторы выступили против, и управляющий обратился за разрешением разногласий в арбитражный суд. Первая инстанция поддержала должницу, но в сентябре 2023 года апелляция встала на сторону кредиторов, отказавшись признавать штраф текущим платежом, поскольку заявление о включении требования по штрафу в реестр банкрота не предъявлялось, а преступление было совершено до возбуждения дела о несостоятельности.

Однако на этом спор не закончился. Должница настояла на пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам из-за решения райсуда, который в апреле 2022 года отказался снять уголовный арест со ссылкой на неуплату штрафа. При этом исполнительное производство по взысканию приставами уголовного штрафа было возбуждено только в июле 2023 года. Апелляционный арбитражный суд в итоге согласился с должницей, что арест «препятствует реализации имущества и блокирует работу финансового управляющего» в банкротстве. Апелляция признала, что «исполнительное производство может быть прекращено только уплатой штрафа», погашаемого преимущественно перед требованиями реестровых кредиторов. Эти выводы поддержала окружная кассация.

«Орбис» обратился с жалобой в ВС, указывая, что УМВД по Оренбургской области (в его пользу подлежит уплате штраф) не предпринимало в рамках банкротной процедуры действий, позволяющих получить непогашенную задолженность. Более того, «внеочередной способ удовлетворения» требования по штрафу как текущего нарушит интересы реестровых кредиторов должницы, настаивал заявитель. ВС признал эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 6 февраля.

Расстановка приоритетов

Это первое дело в экономколлегии ВС по вопросу об очередности погашения штрафа, назначенного гражданину-банкроту в качестве наказания по уголовному делу, отмечает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. При этом, по наблюдениям управляющего партнера NOVATOR Legal Group Вячеслава Косакова, «практика нижестоящих судов сильно разнится ввиду отсутствия четкой позиции ВС».

Опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают доводы кредиторов, предлагая различные подходы к разрешению вопроса. «Наложение публично-правовых штрафов на банкротов фактически перекладывает бремя наказания на реестровых кредиторов и уменьшает их шансы вернуть свои деньги»,— считает руководитель проектной группы практики «Антикризис и банкротство» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Юлия Ющик. По ее мнению, это «однозначно нарушает баланс интересов, ведь текущие обязательства должны быть связаны с поддержанием деятельности должника, а не с наказанием за прошлые правонарушения».

Вячеслав Косаков предлагает применять здесь по аналогии подход, устоявшийся в отношении налоговых штрафов: «Штрафы и пени по налоговым правонарушениям погашаются после удовлетворения требований по основному долгу (недоимке)». Он полагает, что сначала требование об уголовном штрафе нужно заявить в реестр кредиторов, а в случае пропуска срока признать зареестровым требованием, которое будет погашаться после всех реестровых. Такой порядок, по его словам, «позволяет соблюсти равноправие кредиторов» с требованиями, возникшими по уголовно-правовым и гражданским основаниям.

Анна Ларина добавляет, что очередность уплаты публично-правового штрафа должна определяться моментом совершения правонарушения: «То есть уголовный штраф, назначенный должнице за преступление, совершенное до возбуждения дела о банкротстве, не может считаться текущим платежом и погашаться приоритетно». Юлия Ющик даже допускает возможность установления «отдельного механизма для уплаты уголовных штрафов банкрота, например, за счет будущих доходов должника после завершения процедуры банкротства».

Помимо этого, к ситуации можно применить выводы ВС по делу Олега Сметанина, говорит руководитель практики реструктуризации и банкротства «Юр-Проект» Виктор Панченко. Тогда ВС признал, что все ранее наложенные аресты на имущество должника, в том числе принятые в уголовном деле, должны отменяться с введением банкротной процедуры, а требования любых кредиторов погашаться исключительно в рамках дела о несостоятельности (см. “Ъ” от 27 октября 2024 года). Между тем арбитражные суды в деле Аллы Чуриловой эту позицию не применили, указывает господин Панченко, что может стать одним из оснований для отмены судебных решений.

Ян Назаренко, Анна Занина