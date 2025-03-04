Электросамокаты готовятся к старту

С прошедшего понедельника, 3 марта, кикшеринговые компании могут размещать электросамокаты на улицах Санкт-Петербурга. Однако пока старту мешает погода. Операторы отмечают, что готовы к началу: электросамокаты появятся на улицах города, как только позволят погодные условия. Параллельно с этим комитет по транспорту и кикшеринговые компании обсуждают условия нового соглашения о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Пока сезон начнется по старым правилам, в числе которых запрет на парковку устройств в четырех центральных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Официально сезон электросамокатов в Петербурге открывается с 3 по 10 марта, сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков во время пресс-конференции. В компаниях рассказали «Ъ-СПб», что разместят устройства на улицах, как только позволит погода. В прошлом году сезон открыли 18 марта.

«Мы планируем начать сезон в Петербурге, как только погодные условия позволят это сделать, а дорожное покрытие будет сухим для безопасных поездок. Рассчитываем, что получится сделать это в обозначенные комитетом по транспорту даты»,— сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «МТС Юрент».

В Whoosh также заявили, что начало работы сервиса зависит только от погоды: «Технически самокаты Whoosh готовы к возобновлению сезона».

Пока сезон официально не открыт, комтранс и кикшеринговые компании, которых в Петербурге три («МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh), продолжают обсуждать условия нового соглашения о соблюдении правил использования СИМ в городе. Начиная с 2021 года соглашение ежегодно заключали перед началом проката. Последний раз оно было подписано в конце июля прошлого года, когда правительство Петербурга запретило парковку прокатных СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Кроме того, тогда же в документе прописали финансовое участие операторов в развитии необходимой для СИМ инфраструктуры в городе. Компании должны будут перечислять не менее 1 тыс. рублей за каждый самокат в местный бюджет.

В этом году соглашение пока не подписано, рассказали в пресс-службе Городского центра управления парковками (ГЦУП). Операторы сообщили, что сейчас обсуждается новая редакция документа. «У нас есть действующее соглашение с комитетом по транспорту, в рамках которого мы и будем запускаться. Также мы сейчас обсуждаем новую редакцию, в частности, предложения по организации парковочных мест для самокатов в городе»,— прокомментировали в «МТС Юрент».

Согласно нынешней версии документа, в Петербурге запрещено передвигаться на электросамокатах в Летнем саду, на Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадях, Невском проспекте, Дворцовой набережной и т. д. Всего в городе 36 «запретных зон». Кроме того, в Петербурге действуют ограничения по скорости: 20 км/ч. В 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро,— 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч.

В комтрансе также прорабатывают возможность верификации пользователей сервисов проката через портал «Госуслуги». В пресс-службе Whoosh отметили, что в Петербурге у сервиса уже действует подтверждение через банковские ID, которое позволяет подтверждать совершеннолетие пользователя при регистрации аккаунта.

В «МТС Юрент» также заявили, что разработали собственное решение для определения арендатора — МТС ID. «Оно позволяет нам получить подробную информацию о пользователях, в том числе дату рождения, чтобы выявлять несовершеннолетних и ограничивать им доступ к сервису. Мы также работаем над внедрением других сервисов идентификации, с помощью банковских ID, чтобы повысить точность определения возраста и выявления нарушителей правил сервиса и ПДД»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

Количество электросамокатов в аренду на улицах города в этом сезоне останется на уровне прошлого года, сообщили в пресс-службе ГЦУП. В начале прошлого сезона парк кикшеринговых компаний насчитывал около 48 тыс. устройств. Однако после введения запрета на парковку в центре города, «МТС Юрент» заявил, что сократил флот с 15 до 10 тыс. устройств.

Надежда Ярмула