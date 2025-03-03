На жительницу Перми возбудили дело за акцию протеста против строительства мечети

Органы прокуратуры возбудили дело об административном правонарушении в отношении жительницы Перми Анны Пьянзиной. По данным «Ъ-Прикамье», ей инкриминируется ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело возбуждено после того, как 2 февраля жители микрорайона Верхняя Курья в Перми слепили снеговиков, нарядив их в традиционную одежду мусульман, и засняли этот процесс на видео. Анна Пьянзина — одна из протестующих против строительства в микрорайоне мечети жителей, сообщает Telegram-канал активистов.

О планах строительства мечети в Верхней Курье стало известно в мае 2024 года. Здание собирается строить благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. На участке площадью 5,6 тыс. кв. м разместят двухэтажную мечеть с двумя минаретами на 200 молящихся. Местные жители считают, что возводить мечеть в Верхней Курье нецелесообразно, так как мусульманского населения в микрорайоне нет. Активисты опасаются, что объект может стать местом скопления мигрантов. В июле 2024 года на ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку. Следствие не нашло никаких нарушений.

Что касается Анны Пьянзиной, то, по мнению прокуратуры и полиции, своими действиями она дала негативную оценку социальной группе «мужчины-мусульмане-мигранты из регионов Средней Азии и Кавказа». Ее сторонники утверждают, что состав правонарушения якобы образуют «опасения относительно исламизации». Соответствующие выводы содержатся в лингвистическом исследовании, которое провели сотрудники полиции. Административное дело планируется передать в Мотовилихинский райсуд Перми. Наказание — штраф 10–20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Дмитрий Астахов, Пермь