В Петербурге дали шесть лет женщине, вовлекавшей несовершеннолетних в проституцию

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Анастасии Якушевой: она признана виновной по трем эпизодам организации занятия проституцией (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ), трем эпизодам вовлечения в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ) и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что в 2018–2019 годах Якушева входила в преступную группу, которая занималась организацией занятия проституцией как в российских городах, так и за границей. При этом к незаконной деятельности систематически привлекались несовершеннолетние.

Для того чтобы отвести от себя подозрение, фигуранты заключали с девушками фиктивные договоры на якобы прохождение ими курсов моделей и участие в показах. Их фотографировали и снимали на видео, составляли анкеты с информацией о возрасте, физических данных и размещали в интернете. Помимо этого проводились медосвидетельствования девушек на венерические заболевания, на подтверждение девственности у несовершеннолетних перед оказанием ими услуг сексуального характера. В основном девушек отбирали в Москве, Астрахани и Петербурге.

Фигуранты изготавливали поддельные фотокопии документов, если клиент боялся уголовной ответственности за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Для этого на копии паспорта несовершеннолетней ее возраст завышали. Если же клиент, напротив, желал встречи с девушкой, не имеющей опыта половой жизни, ее возраст, наоборот, занижали.

Свою вину подсудимая Якушева признала частично. Суд назначил ей наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург