Грузовые перевозки РЖД в феврале упали до десятилетнего минимума

Погрузка на сети ОАО РЖД достигла 87 млн тонн в феврале, что на 9,3% ниже прошлогоднего показателя, сообщили в Telegram-канале компании. По подсчетам РБК, это минимальный среднемесячный уровень с 2015 года с учетом традиционно низких февральских показателей. Также на 6%, до 3,1 тыс. тонн, сократились среднесуточные грузовые перевозки. При этом на 1,5% вырос среднесуточный грузооборот РЖД.

Компания связывает падение грузовых перевозок с фактором високосного 2024 года, который задал высокую базу для сравнения, и изменениями на товарных рынках и в сфере логистики. Так, реже всего стали перевозить товары строительного сектора (–22,3%), цемент (–16,9%) и черные металлы (–13,7%). На 6,5% уменьшилась перевозка нефтяных цистерн.

Среди лидеров по росту погрузок РЖД выделяют цветные металлы (+13,5%), удобрения (+10,8%), бумагу (+5,4%) и каменный уголь (+0,5%). «При общем снижении погрузки зерна зафиксирован рост отправок внутри страны (+25,2%), преимущественно из Сибири и Урала на фоне высокого урожая зерна в данных регионах»,— добавили в РЖД.

Компания отмечает положительную динамику и в области перевозок на восток страны неугольного сырья. Прирост погрузок удобрений составил 20,1%, железной руды — 11%, контейнерных грузов — 3,1%.