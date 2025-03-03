Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии
МИД запретил въезд в Россию девяти гражданам Японии, в том числе министру иностранных дел страны Такэси Ивае. Ограничения коснулись также японских дипломатов и глав крупных японских компаний. Мера введена в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.
Такэси Ивая
Фото: Hiro Komae / AP
Въезд в Россию запрещен:
- Послу Японии на Украине Масаси Накагомэ и его предшественнику на этом посту Кунинори Мацуде;
- старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэю Харе, а также главе офиса агентства на Украине Хидэки Мацунаге;
- президенту производителя высокотехнологичной продукции для строительной отрасли IHI Corporation Хироси Идэ;
- президенту автомобилестроительной компании ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
- президенту Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тое;
- президенту робототехнической и технологической компании Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкаю.
10 января Япония расширила санкции против России, заморозив активы 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков. Также был расширен на 334 наименования список товаров, запрещенных для экспорта в РФ. Москва обещала ответить на действия Токио.