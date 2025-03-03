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Коммерсантъ FM
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Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии

МИД запретил въезд в Россию девяти гражданам Японии, в том числе министру иностранных дел страны Такэси Ивае. Ограничения коснулись также японских дипломатов и глав крупных японских компаний. Мера введена в ответ на санкции Токио в отношении Москвы.

Такэси Ивая

Такэси Ивая

Фото: Hiro Komae / AP

Такэси Ивая

Фото: Hiro Komae / AP

Въезд в Россию запрещен:

  • Послу Японии на Украине Масаси Накагомэ и его предшественнику на этом посту Кунинори Мацуде;
  • старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэю Харе, а также главе офиса агентства на Украине Хидэки Мацунаге;
  • президенту производителя высокотехнологичной продукции для строительной отрасли IHI Corporation Хироси Идэ;
  • президенту автомобилестроительной компании ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
  • президенту Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тое;
  • президенту робототехнической и технологической компании Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкаю.

10 января Япония расширила санкции против России, заморозив активы 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков. Также был расширен на 334 наименования список товаров, запрещенных для экспорта в РФ. Москва обещала ответить на действия Токио.

Лусине Баласян

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