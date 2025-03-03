В Казани безбилетникам начали приходить штрафы на «Госуслуги» на 2,5 тыс. рублей

Казанским безбилетникам начали поступать штрафы за неоплаченный проезд по 2,5 тыс. руб. Об этом сообщили в Telegram-канале пассажирского автотранспортного предприятия № 2.

Решение о наложении штрафов приняла административная комиссия исполкома Казани после проверок в автобусах. Оплатить штраф нужно в течение 60 дней. Если же этого не будет сделано, то размер выплаты будет увеличен в два раза. Тогда штраф будут взыскивать судебные приставы.

Проверки по выявлению безбилетников в Казани продолжатся.

Штраф за безбилетный проезд в Казани увеличился до 2,5 тыс. руб. в декабре 2024 года. Ранее он составлял 300 руб.

Диана Соловьёва