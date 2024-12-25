Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о повышении штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте с 300 до 2500 руб. Документ опубликован на официальном сайте главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане штраф за безбилетный проезд вырос до 2500 рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Татарстане штраф за безбилетный проезд вырос до 2500 рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно новому постановлению, штраф за неоплаченный проезд в общественном транспорте Татарстана увеличится более чем в восемь раз. Решение вступит в силу через 10 дней после опубликования документа.

В августе с инициативой увеличения штрафа до 2500 руб. выступил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. По его словам, повышение штрафа за безбилетный проезд должно способствовать повышению правосознания пассажиров, снижению числа правонарушений в общественном транспорте и улучшению качества транспортного обслуживания населения.

С 22 июля наземный электрический транспорт Казани полностью перешел на бескондукторную систему оплаты. Первые бескондукторные маршруты в городе были запущены осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что автобусы №72 и 75 также перешли на бескондукторную систему оплаты. Планируется, что переход на такую систему оплаты в автобусах будет завершен в 2025 году.

Анар Зейналов