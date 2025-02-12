Почти на 40% выросло число убийств в Нижегородской области за 2024 год

Количество убийств в Нижегородской области в 2024 году выросло на 39,5% по сравнению с 2023 годом. По статистике региональной прокуратуры, за прошедший год зафиксировали 173 убийства против 124 годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Показатель раскрываемости убийств за год снизился с 98 до 97,6.

Всего в регионе за 2024 год зарегистрировано 33,53 тыс. преступлений, что на 10,5% больше в сравнении с предыдущим годом. При этом лиц, совершивших преступления, выявили 11,19 тыс. — на 16,1% меньше.

Общая раскрываемость преступлений снизилась с 53,3% до 46,9%, в том числе особо тяжких — с 72,1% до 62,2%, тяжких — с 43,3% до 35,1%, средней тяжести — с 33,6% до 31,1%, небольшой тяжести — с 67,3% до 59,7%.

Галина Шамберина