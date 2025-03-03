Московский зоопарк установил рекорд по числу видов животных

Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных в нем видов животных, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, сейчас в зоопарке насчитывается 1253 вида животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Этот рекорд — результат десятилетий труда наших невероятных специалистов, зоологов, ветеринаров, киперов и всех, кто ежедневно заботится о животных!» — написала госпожа Акулова в Telegram-канале.

О «более 1200 видов» животных Московский зоопарк сообщал еще в 2019 году. В апреле 2023 года госпожа Акулова сообщала, что в зоопарке появится «несколько новых видов», в том числе муравьед. В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в зоопарке появились 300 новых обитателей. Были ли среди них виды, ранее не представленные в зоосаде, он не уточнял. Всего в зоопарке находится 10,5 тыс. животных.

Полина Мотызлевская