Башкирская содовая компания лишилась статуса стратегического предприятия
Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Башкирской содовой компании (БСК) из списка стратегических предприятий.
Правительство Башкирии уже исключало БСК из перечня стратегических предприятий в августе 2016 года. В 2021 году Росимущество завершило процесс передачи пакета акций БСК из федеральной собственности в пользу Башкирии. Регион получил 38,8% акций. В том же году компанию вернули в список.
БСК — крупнейший производитель кальцинированной и каустической соды в России, крупный производитель ПВХ и кабельных пластикатов. Также выпускает товары народного потребления и другую химпродукцию.
Общество создано в 2013 году путем присоединения АО «Сода» к АО «Каустик». Тогда же компанию впервые внесли в список стратегических предприятий. 38% акций владеет Башкирия, 11% находятся в доверительном управлении республиканской инвестиционной компании «Региональный фонд», 47% — в доверительном управлении холдинга «Росхим».