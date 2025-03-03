Владимир Путин исключил БСК из перечня стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении АО «Башкирская содовая компания» из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Документ опубликован на сайте правовых актов Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, кабмин должен будет в течение трех месяцев прекратить доверительное управление 951,5 тыс. обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности, в том числе 191,2 тыс. акций, находившихся в доверительном управлении у АО «Региональный фонд» (принадлежит правительству Башкирии).

АО «БСК» было включено в перечень стратегических предприятий в июне 2021 года в целях развития химической промышленности. Соответствующим указом в собственность Башкирии было передано 38,28% акций крупнейшего производителя кальцинированной соды. России принадлежало 57,4% акций, из них 11,7% достались в доверительное управление «Регфонду», 45,7% — в доверительное управление АО «Росхим». Остальные акции принадлежат миноритариям.

В декабре 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о возможной продаже доли Башкирии в БСК.

Идэль Гумеров