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Владимир Путин исключил БСК из перечня стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении АО «Башкирская содовая компания» из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Документ опубликован на сайте правовых актов Российской Федерации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, кабмин должен будет в течение трех месяцев прекратить доверительное управление 951,5 тыс. обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности, в том числе 191,2 тыс. акций, находившихся в доверительном управлении у АО «Региональный фонд» (принадлежит правительству Башкирии).

АО «БСК» было включено в перечень стратегических предприятий в июне 2021 года в целях развития химической промышленности. Соответствующим указом в собственность Башкирии было передано 38,28% акций крупнейшего производителя кальцинированной соды. России принадлежало 57,4% акций, из них 11,7% достались в доверительное управление «Регфонду», 45,7% — в доверительное управление АО «Росхим». Остальные акции принадлежат миноритариям.

В декабре 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о возможной продаже доли Башкирии в БСК.

Идэль Гумеров

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