В Татарстане за три дня 41,5 тыс. человек установили самозапрет на выдачу кредита на портале «Госуслуг». Республика вошла в первую десятку регионов по количеству активированных запретов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за три дня 41,5 тыс человек установили самозапрет на выдачу кредита

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане за три дня 41,5 тыс человек установили самозапрет на выдачу кредита

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где нововведением воспользовались 351,143,9 и 112,3 тыс. человек соответственно.

Подобная услуга стала доступна на портале Госуслуг с 1 марта 2025 года. Для того чтобы подать подобную заявку, человеку необходимо авторизоваться на портале и в соответствующем разделе выбрать полный либо частичный запрет на выдачу кредитов.

После этого в кредитной истории появляется специальная отметка, при которой банки и микрофинансовые организации должны отказать в выдаче кредита. При необходимости снять самозапрет можно также на Госуслугах.

Артём Дергунов