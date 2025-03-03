СКА потратил на зарплаты игроков в 2024 году почти 5 млрд рублей

Петербургский хоккейный СКА потратил на заработную плату игроков в 2024 году 4,99 млрд рублей, сообщает «РБ Бизнес». Прирост по сравнению с зарплатным фондом за 2023 год составил 62%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из финансовой отчетности, чистый убыток армейцев за минувшие 12 месяцев снизился на 93% и составил 63,3 млн рублей. Годом ранее убыток составлял 903,4 млн рублей.

Доход петербургского клуба возрос почти в полтора раза — до 10,1 млрд рублей. Расходы, связанные с деятельностью армейцев, увеличились на 43% — до 6,3 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА потерпел четыре поражения подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Накануне, 2 марта, подопечные Романа Ротенберга уступили минскому «Динамо» в гостях со счетом 2:1.

Андрей Маркелов