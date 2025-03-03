У Лысьвенского завода эмальпосуды досрочно сменился гендиректор

У АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП) сменился руководитель. По данным Центра раскрытия корпоративной информации, с 22 февраля генеральным директором компании сроком на пять лет назначен Антон Щигарев. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров. Ранее господин Щигарев занимал пост коммерческого директора ПГ «Линрог», контролирующей семь лысьвенских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Щигарев

Фото: Retail.ru Антон Щигарев

Фото: Retail.ru

С января 2024 года должность гендиректора ЛЗЭП занимал Евгений Гайдышев. Согласно протоколу заседания, полномочия господина Гайдышева были прекращены досрочно.

Напомним, в январе 2025 года владелицей 10,01% акций ЛЗЭП стала предпринимательница Вера Матвеева, которая ранее выступала учредителем лысьвенского метзавода ООО ПКП «Металлэкс» совместно с Дмитрием Матвеевым. По данным «Ъ-Прикамье», бизнесмены приходятся друг другу супругами. Кроме того, господин Матвеев является близким лицом к структурам Андрея Тунева. Тогда господин Тунев пояснил «Ъ-Прикамье», что появление совладельца в управлении бизнесом связано с «намеченными планами по развитию завода».

ЛЗЭП — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Сейчас контролируется бизнесменом Андреем Туневым. Выручка завода по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 95 млн руб.