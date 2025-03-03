Елену Блиновскую приговорили к пятилетнему сроку

Савеловский райсуд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы со штрафом 1 млн руб. основательницу «Марафона желаний», блогера Елену Блиновскую, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также по приговору ей запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Суд удовлетворил иск прокуратуры, взыскав в пользу государства 587,6 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба. Ее имущество, в том числе квартира в Москве, дома в Подмосковье и Ялте, земельные участки в ряде регионов и деньги со счетов в банках, будет конфисковано.

Подсудимая была признана виновной в уклонении от уплаты налогов физлицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Причем по первой статье ее приговорили к штрафу в 400 тыс. руб., но освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Согласно материалам дела, Елена Блиновская при посредничестве мужа Алексея Блиновского (его дело приостановлено после ухода на СВО) уклонилась от уплаты налогов в 2019–2021 годах в размере 906,6 млн руб., использовав схемы дробления бизнеса и упрощенного налогообложения. Из этой суммы супруги через ряд фирм легализовали 716 млн руб. Кроме того, считает следствие, Елена Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания средств. В ходе судебного разбирательства, которое длилось с августа 2024 года, подсудимая вначале признала вину только в уклонении от уплаты налогов, но потом согласилась с обвинением полностью.

Ранее в ходе прений сторон обвинение требовало для Елены Блиновской шесть лет лишения свободы со штрафом в 1,5 млн рублей, а также конфискацией имущества и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. Защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы, и отсрочкой исполнения приговора до достижения малолетними детьми подсудимой 14-летнего возраста. Отсрочку ей не предоставили.

Чего просила для себя Елена Блиновская — читайте в материале «Мои ошибки поправимы»

Мария Локотецкая