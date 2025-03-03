Почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Около 1,7 млн россиян воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты, который начал работать 1 марта. Средний возраст заявителя — 53 года, сообщили в Минцифры. Чаще всего за услугой обращались в Москве.

В столице заявление подали 351 тыс. человек. На втором месте — Санкт-Петербург (143,9 тыс.). Далее следует Московская область (112,3 тыс.), Краснодарский край (69,3 тыс.) и Свердловская область (50,5 тыс.).

Слово «самозапрет» возглавило топ запросов к «Роботу Максу», который работает на портале «Госуслуги». Отмечается, что бот дал уже 3,4 млн консультаций по теме.

После подачи заявления о самозапрете через «Госуслуги» в кредитной истории появится отметка с датой начала его действия. Затем банки и микрофинансовые организации обязаны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма. Запретить можно любые потребительские кредиты и займы, при этом можно ограничить их выдачу полностью или частично. К примеру, возможно ввести запрет на дистанционное оформление кредитов.

Ограничения не распространяются на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Чтобы снять самозапрет, нужно подать заявление на «Госуслугах», также понадобится электронная подпись. Действовать запрет прекратит на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Банки не готовы к самоограничению заемщиков».