На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На портале «Госуслуги» появилась возможность добровольно ввести самозапрет на кредиты и займы. Такой сервис начал работать сегодня, 1 марта, сообщило Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После подачи заявления о самозапрете в кредитной истории появится отметка с датой начала его действия. После этого банки и микрофинансовые организации обязаны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма.

Запретить можно любые потребительские кредиты и займы, при этом на «Госуслугах» можно ограничить их выдачу полностью или частично. К примеру, возможно ввести запрет на дистанционное оформление кредитов.

Ограничения не распространяются на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Чтобы снять самозапрет, нужно подать заявление на Госуслугах, также понадобится электронная подпись. Действовать запрет прекратит на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю.

С марта вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующее заявление можно также подать через МФЦ.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Банки не готовы к самоограничению заемщиков».