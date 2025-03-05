Когда открывать ИИС
Начало года считается традиционно самым слабым периодом как с точки зрения открытия новых счетов, так и с точки зрения притока новых средств, а самым успешным — четвертый квартал. Связана такая особенность не столько с периодами деловой активности, которая в начале года минимальна и находится на пиковом уровне в конце года, сколько с техническими особенностями. В независимости от того, когда был открыт счет — в начале года или в конце, в будущем году владелец ИИС-1 мог рассчитывать на налоговый вычет, а в случае с ИИС-2 горизонт инвестирования уменьшался с трех до двух полных лет. Схожая ситуация сохранилась и в случае с ИИС-3.
Review рекомендует:
- Открывайте счет в конце года, чтобы сократить горизонт инвестирования на один год. Пополнять счет можно либо одновременно с открытием и получить вычет в следующем году, либо в конце периода. Например, если вы открыли ИИС-3 в декабре 2024 года и внесли деньги в последний день биржевых торгов 2028 года, то сможете закрыть счет уже в первый день торгов 2029 года и получите право на вычет первого типа.
- Состоятельным инвесторам стоит использовать возможность открытия до трех ИИС-3. Ограничение на не облагаемый НДФЛ доход в 30 млн руб. распространяется на счета, которые закрываются в рамках календарного года. Если открыть три счета и закрывать их по прошествии пяти лет «лесенкой» — каждый год по одному счету, то можно увеличить сумму дохода, с которой не придется платить налог, до 90 млн руб. Таким образом, с помощью ИИС-3 можно сэкономить на налогах до 13,5 млн руб., но последние средства будут изъяты не через пять, а через семь лет.