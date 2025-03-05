Когда открывать ИИС

Начало года считается традиционно самым слабым периодом как с точки зрения открытия новых счетов, так и с точки зрения притока новых средств, а самым успешным — четвертый квартал. Связана такая особенность не столько с периодами деловой активности, которая в начале года минимальна и находится на пиковом уровне в конце года, сколько с техническими особенностями. В независимости от того, когда был открыт счет — в начале года или в конце, в будущем году владелец ИИС-1 мог рассчитывать на налоговый вычет, а в случае с ИИС-2 горизонт инвестирования уменьшался с трех до двух полных лет. Схожая ситуация сохранилась и в случае с ИИС-3.

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