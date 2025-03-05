ИИС-3 ростом не вышел

В 2024 году открытие новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) резко снизилось — до 56 тыс., минимума с 2015 года. Новая форма ИИС, которая заменила ранее действовавшие два варианта счетов, пока не пользуется популярностью. «Ъ-Review» проанализировал ключевые изменения в предпочтениях инвесторов, а также оценил перспективы новых ИИС в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стадия принятия

Новый тип индивидуальных инвестиционных счетов ИИС-3, появившийся в России в 2024 году, не вызвал большого интереса у россиян. По данным Банка России, за год общее число ИИС увеличилось на 56 тыс. — до 6,074 млн. Хотя общее количество таких счетов стало максимальным за все время существования этого инструмента, годовой прирост оказался в 14 раз меньше показателя 2023 года и стал худшим результатом с 2015 года.

Когда открывать ИИС Начало года считается традиционно самым слабым периодом как с точки зрения открытия новых счетов, так и с точки зрения притока новых средств, а самым успешным — четвертый квартал. Связана такая особенность не столько с периодами деловой активности, которая в начале года минимальна и находится на пиковом уровне в конце года, сколько с техническими особенностями. В независимости от того, когда был открыт счет — в начале года или в конце, в будущем году владелец ИИС-1 мог рассчитывать на налоговый вычет, а в случае с ИИС-2 горизонт инвестирования уменьшался с трех до двух полных лет. Схожая ситуация сохранилась и в случае с ИИС-3. Review рекомендует: Открывайте счет в конце года, чтобы сократить горизонт инвестирования на один год. Пополнять счет можно либо одновременно с открытием и получить вычет в следующем году, либо в конце периода. Например, если вы открыли ИИС-3 в декабре 2024 года и внесли деньги в последний день биржевых торгов 2028 года, то сможете закрыть счет уже в первый день торгов 2029 года и получите право на вычет первого типа.

Состоятельным инвесторам стоит использовать возможность открытия до трех ИИС-3. Ограничение на не облагаемый НДФЛ доход в 30 млн руб. распространяется на счета, которые закрываются в рамках календарного года. Если открыть три счета и закрывать их по прошествии пяти лет «лесенкой» — каждый год по одному счету, то можно увеличить сумму дохода, с которой не придется платить налог, до 90 млн руб. Таким образом, с помощью ИИС-3 можно сэкономить на налогах до 13,5 млн руб., но последние средства будут изъяты не через пять, а через семь лет.

Единственным успешным каналом открытия ИИС стали брокерские компании и банки, имеющие брокерскую лицензию. За год им удалось открыть 684 тыс. новых счетов, но при этом было закрыто 523 тыс. старых. В итоге их общее количество увеличилось на 160 тыс., до 5,8 млн. В то же время количество ИИС, открытых в рамках доверительного управления (ИИС-ДУ), то есть через управляющую компанию, сократилось за год на 93 тыс., до 259 тыс. — минимального значения с конца 2020 года. Причина, по мнению регулятора, — в выходе инвесторов из стандартных стратегий ДУ. Это в свою очередь могло стать ответом на решение ЦБ с начала 2025 года запретить продажу таких стратегий и переключиться на индивидуальные стратегии, которые доступны лишь ограниченному кругу инвесторов.

Одной из причин снижения темпов открытия новых ИИС стало общее охлаждение интереса россиян к фондовому рынку.

В первую очередь, это произошло из-за его слабости: индекс Московской биржи после роста на 14% в первой половине 2024 года впоследствии обвалился на 33% в связи с повышением ключевой ставки Банком России с 16% до 21%. В таких условиях частные инвесторы стали отдавать предпочтение депозитам и инструментам денежного рынка, ставки по которым выросли вслед за ключевой. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков увеличилась за прошедший год почти на 7 п. п., до 21,687%.

Еще одна причина, которая могла негативно сказаться на темпах открытия счетов — ограничения в выборе счета. С начала минувшего года можно было открывать только ИИС нового типа — третьего. До 2024 года инвесторы могли выбирать между счетами первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), которые отличались способом получения налогового вычета. В случае с ИИС-1 инвестор мог оформить налоговый вычет с инвестиций в размере 400 тыс. руб. в год (ежегодно можно вернуть до 52 тыс. руб. при ставке НДФЛ 13%). В случае с ИИС-2 освобождался от НДФЛ весь инвестиционной доход. Для ИИС-3 не нужно выбирать одну из льгот, все они включены в счета данного типа, правда, от уплаты НДФЛ освобождается сумма дохода до 30 млн руб.

ИИС-3 объединил все лучшее из предыдущих двух версий и получил новые возможности, но при этом был наделен и одним существенным недостатком, который оттолкнул многих частных инвесторов — это большая срочность.

Стоит отметить, что реформа инвестиционных счетов была призвана в первую очередь сформировать инструмент получения длинных денег в России, которых с уходом мировых инвесторов так не хватает в экономике.

Поэтому власти предложили увеличить срочность ИИС с 3 лет до 10 лет, но не сразу, а в несколько этапов. В первые три года, с 2024 года по 2026-й, срочность ИИС-3 составляет пять лет, в последующие годы срок будет увеличиться ежегодно на один год и в 2031 году составит 10 лет.

Однако не все инвесторы оказались готовы к открытию более долгосрочных инвестиционных продуктов. И виной тому, как отмечают портфельные менеджеры, высокая геополитическая и экономическая неопределенность, которая привела к уменьшению горизонта планирования. «Реакции розничных инвесторов оказались неоднородными ввиду увеличения обязательного срока владения ИИС для получения налоговых льгот», — отмечает директор по стратегии УК Альфа-Капитал Елена Чикулаева. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, многие инвесторы негативно восприняли удлинение срочности продукта и решили закрыть свои индивидуальные инвестиционные счета (срок которых подошел к концу).

Наблюдались и технические проблемы. Дмитрий Леснов вспоминает, что на протяжении всего минувшего года была налоговая коллизия (при переводе ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3), когда было непонятно, каким образом уведомлять налоговый? орган о трансформации этих счетов. Некоторые из тех, кто поменял тип ИИС в конце года, получили письма от ФНС о необоснованности получения налогового вычета по старым ИИС. Письма содержали требование вернуть выплаченные из бюджета суммы по налоговому вычету, подать уточненные 3-НДФЛ, а также предупреждение о том, что ФНС может провести выездную проверку и обратиться в суд в случае невозврата налогоплательщиком денег. Только к концу 2024 года были выпущены все необходимые разъяснения по этому поводу.

Несмотря на низкие темпы открытия новых ИИС, брокерам удалось заметно нарастить объемы привлечений.

По данным ЦБ, по итогам года чистые взносы на ИИС (не только третьего типа, но и старых версий) брокерских компаний составили 83,3 млрд руб., что в два с половиной раза больше показателя предыдущего года.

Общий объем активов на таких счетах составил 544 млрд руб. В то же время управляющие компании столкнулись с оттоком 21,7 млрд руб., при этом оставшиеся активы снизились до 51 млрд руб., минимума с 2019 года.

Разница в тенденциях открытия счетов и притока активов объясняется тем, что новый продукт пришелся по вкусу состоятельным клиентам. Об этом рассказали опрошенные участники рынка, а также свидетельствуют данные ЦБ, согласно которым средний размер брокерского счета вырос на 13%, до пятилетнего максимума — 93 тыс. руб. «Крупных клиентов привлекает возможность инвестировать любые суммы (в случае ИИС-1 и ИИС-2 сумма взносов была ограничена 1 млн руб. в год.— «Ъ-Review) и не платить налог с дохода в пределах 30 млн руб. И мы видим, как такие инвесторы начали активно использовать ИИС в своих инвестиционных стратегиях», — рассказал руководитель по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Владислав Бабиев. По его оценкам, доля состоятельных клиентов, имеющих ИИС, в компании за год увеличилась с 30% до 35%.

Под влиянием политики ЦБ

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России повлияла на инвестиционные предпочтения россиян. Как и прежде, самым популярными активами на счетах остаются акции российских компаний, но за год их доля сократилась с 39% до 38%. При этом индекс Московской биржи потерял за год почти 7%, что позволяет говорить о чистом притоке средств в данный класс активов. Доля государственных облигаций выросла на 1 п. п., до 10%, на долю других облигаций пришлось 18% (+2 п. п. за год). Рост вложений в облигации произошел в основном в четвертом квартале на фоне восстановления цен из-за решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%.

Самым востребованным активом с точки зрения чистых инвестиций стали паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

За год вложения в ПИФы выросли вдвое, до 63,1 млрд руб., причем только в последнем квартале они увеличились на 26,7 млрд руб. В итоге доля российских фондов на брокерских ИИС выросла за год на 5 п. п., до 12%. Правда, физические лица были очень разборчивы в выборе стратегий, спросом пользовались только фонды денежного рынка. Такие фонды зарабатывают в основном на операциях обратного РЕПО, ставки по которым выросли вслед за ключевой. По данным Московской биржи, индекс RUSFAR, который отражает стоимость денег на рынке и является одним из ключевых бенчмарков для фондов денежного рынка, увеличился на 5,04 п. п., до 20,35%., что сделало такие инвестиции одними из самых популярных в 2024 году.

В 2025 году предпочтения владельцев ИИС могут сместиться в пользу более рисковых, в сравнении с фондами денежного рынка, активов — акций, облигаций и ПИФов, на них ориентированных. В «СОЛИД Брокере» отметили, что перетоки уже начались и их клиенты наращивают экспозицию в бумагах второго эшелона и корпоративных облигациях. Управляющие и аналитики видят несколько причин для этого. Во-первых, ЦБ с высокой вероятностью достиг пика по ключевой ставке, что будет сдерживать интерес к инструментам денежного рынка и поддержит спрос на долгосрочные облигации. Во-вторых, на фоне активизировавшихся переговоров между Россией и США геополитические риски заметно снизились, что привело к росту индекса Московской биржи за неполные два месяца на 12%, до уровня 3200 пунктов на конец февраля. «На фоне переговорного политического процесса и стабилизации ситуации с инфляцией и, возможно, на ожиданиях снижения ключевой ставки начиная с середины 2025 года, постепенно интерес инвесторов от консервативных инструментов переходит в более умеренные и агрессивные активы, в первую очередь акции крупных российских компаний», — отмечает Дмитрий Леснов.

Восстановлению популярности акций могут способствовать дивиденды российских компаний. Эти выплаты по итогам 2025 года, как считают аналитики, могут превысить даже рекордный результат 2024 года (5 трлн руб.), поскольку ряд крупных компаний смогли нарастить прибыль. К ним, в частности, можно отнести Сбербанк, чистая прибыль которого по итогам 2024 года составила 1,58 трлн руб., что на 4,8% выше показателя 2023 года. Как ожидается, только один Сбербанк может направить на выплаты акционерам 783 млрд руб., часть из которых может быть реинвестирована в акции.

В таких условиях профучастники ждут восстановления спроса на ИИС-3.

Поддержку, как считает Владислав Бабиев, окажут и утвержденные в конце минувшего года изменения, которые позволяют с 2025 года зачислять дивиденды с таких счетов на отдельный банковский счет.

А значит инвесторы смогут распоряжаться частью инвестиционного дохода уже сейчас, а не после закрытия счета. Ранее такой возможности не было, что сдерживало конвертацию ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3, предусмотренную законодательством. «На мой взгляд, было бы справедливо предоставить инвесторам аналогичную возможность и в отношении купонов по облигациям. В таком случае у клиентов не останется препятствий для конвертации, и мы сможем обеспечить кратное увеличение доли ИИС третьего типа», —отмечает господин Бабиев.

С оптимизмом на 2025 год смотрят и доверительные управляющие, которые из-за ликвидации стандартных стратегий ДУ поставили на паузу продажу ИИС. Причина таких ожиданий в том, что с нового года УК стали доступны ИИС-ОПИФ — это специальный счет, на котором компания будет учитывать паи клиента, находящиеся у нее в управлении, а также денежные средства, предназначенные для их покупки или полученные при их погашении. В прошлом году они не могли запускать такие счета, так как не хватало нормативной базы, которая были утверждена регулятором лишь в конце года. По словам Елены Чикулаевой, ИИС-ОПИФ может стать более привлекательной альтернативой ИИС-ДУ за счет низких комиссий (нет задвоения, как в случае с большей частью ИИС-ДУ, где основу составляли ПИФы) и понятных стратегий паевых инвестиционных фондов.

Директор по инвестициям УК Первая Андрей Русецкий рассказал «Ъ-Review», что первые ИИС-ОПИФ будут запущены у них уже в ближайшее время. «На продаже таких счетов в 2025 году мы делаем один из основных акцентов», — отмечает господин Русецкий. По его словам, на первом этапе на такой счет можно будет купить один открытый фонд — на облигации. Впоследствии к нему будут добавлены еще два фонда — на акции и смешанного типа. В УК «Альфа-Капитал» намерены запустить первые ИИС-ПИФ в середине года.

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Виталий Гайдаев