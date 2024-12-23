Нестандартная стратегия

К концу 2024 года количество частных инвесторов в России приблизилось к 35 млн человек, но активны из них немногие: у 65% счета остаются нулевыми. Спад на фондовом рынке также не добавляет интереса к бумагам. Традиционно решить проблему нехватки знаний помогают стратегии доверительного управления. Об особенностях этого инструмента и его будущем (с начала 2025 года инвесторам будут доступны только индивидуальные стратегии) читайте в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все на биржу

В ноябре 2024 года число уникальных брокерских счетов физических лиц на Московской бирже превысило 34,7 млн, что на 493 тыс. выше показателя октября. С начала года 5 млн человек стали клиентами брокеров. Казалось бы, существенный результат с учетом того, что общая численность экономически активного населения страны составляет около 76 млн человек, но текущие темпы вовлечения россиян на фондовый рынок худшие с 2020 года. Например, в 2023-м счета открыли более 6,7 млн человек.

Снижение продуктивности брокеров связано не только с непростой рыночной ситуацией (с мая по ноябрь индекс Московской биржи обвалился на 26%) и охотой банков за вкладчиками, но и с высоким уровнем проникновения брокерских услуг. По оценке «Ъ-Review», брокерские счета имеет уже 45% экономически активного населения страны. Пять лет назад этот показатель составлял всего 5%, а десять лет назад — символические 1,5%.

Такому уровню проникновения брокерских услуг могут позавидовать брокеры из ведущих западных стран. Однако львиная доля российских счетов остается пустыми — по данным ЦБ, на конец третьего квартала 2024 года 65% счетов были нулевыми, то есть на них не было ни единого рубля. Еще у 29% счетов объем средств не превышает 100 тыс. руб., на них приходится лишь 1% (98,3 млрд руб.) от всех активов физических лиц на брокерских счетах (9,5 трлн руб.). На счета с объемом средств от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. приходится 9% всех счетов и 7% активов (85,7 млрд руб.). Основной же объем средств сосредоточен у состоятельных (активы 10–100 млн руб.) и суперсостоятельных россиян (активы более 1 млрд руб.). В первой группе насчитывается немногим менее 74 тыс. человек, они сконцентрировали на своих счетах 2,6 трлн руб. (27,4% всех активов на счетах). Во второй, у менее чем 500 человек, на счетах 2,2 трлн руб. (23,2%), средний счет — 4,7 млрд руб.

Получается, что ключевыми инвесторами на фондовом рынке являются обеспеченные россияне. Связано такое положение дел не только с сосредоточением в их руках основного капитала в стране, но и с тем, что их уровень финансовой грамотности обычно выше, чем у широкой розницы. Также у них всегда под рукой лучшие инвестиционные консультанты — это могут быть как собственные семейные офисы, так и Private Banking крупнейших банков.

Для большей же части россиян, которые еще вчера были вкладчиками, фондовый рынок остается труднопостижимым явлением: многообразие финансовых инструментов, потребность постоянного анализа поступающей информации, а также регулярно случающиеся кризисы не добавляют инвестициям на фондовом рынке привлекательности для любого инвестора, а не только для начинающего.

Поэтому профессиональные участники фондового рынка и представители Банка России уже не первый год выступают за то, чтобы широкая розница инвестировала на фондовом рынке не самостоятельно, а через инструменты коллективного инвестирования и доверительное управление (ДУ). В июне 2024 года в рамках Петербургского международного юридического форума зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин говорил о необходимости заменить модель, при которой быстрорастущий класс розничных инвесторов вкладывается в фондовый рынок без профессиональной экспертизы, на модель, при которой основную роль играют профучастники, несущие ответственность за качество своих консультационных услуг. «Нам, конечно, нравится то, что вроде бы у нас такое количество активных клиентов, они через брокеров все заходят. Но если внимательно посмотреть, то далеко не все из них имеют собственное мнение и по факту именно брокер чаще всего формирует портфель для клиента, но не несет в этом смысле никакой ответственности»,— отмечал господин Чистюхин.

Как работает доверительное управление

Доверительное управление не ново для российского рынка, данную услугу управляющие оказывают более двух десятков лет. Как и прежде, она представляет собой передачу денежных средств и активов в управление в рамках договора ДУ. Однако передать управление ценными бумагами и деньгами можно не кому угодно, а только профессиональному участнику фондового рынка, имеющему специальную лицензию Банка России. Это может быть управляющая компания (УК), брокер или банк.

В такое управление можно передать широкий набор активов либо деньги, на которые управляющий сможет приобрести акции или облигации, инструменты денежного рынка, сырье, производные инструменты и паевые инвестиционные фонды. С этими активами он может совершать любые сделки от своего имени, но в интересах клиента.

В случае операций с акциями и облигациями деятельность менеджера не ограничивается их покупкой и продажей, ему доступен широкий набор действий, предусмотренных законом «О рынке ценных бумаг», например участие в голосовании на собрании акционеров при условии, что данное право не ограничено договором ДУ. Вдобавок к этому управляющий ведет учет сделок, ищет наиболее перспективные активы для вложений, платит налоги и, что немаловажно, отвечает за сохранность средств. Контроль за деятельностью доверительных управляющих осуществляет Банк России.

Стандартный пакет

Управление активами, переданными профучастнику, осуществляется не произвольно, а в соответствии со стратегией, выбранной клиентом при заключении договора ДУ. Такие стратегии бывают двух видов: стандартные или индивидуальные. От выбранного типа зависит не только набор активов, которыми сможет оперировать управляющий, но и минимальный порог входа, а также спектр услуг, доступных в рамках доверительного управления клиенту, и расходы.

Стандартные стратегии ДУ (СДУ) — это продукт, рассчитанный на массового инвестора с минимальным капиталом от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Бывают и такие СДУ, где требуется несколько миллионов рублей, но это редкость. Объединяет такие стратегии то, что формирование портфеля ценных бумаг и управление им происходит по единым принципам и правилам для всех присоединившихся к ним инвесторов. Вдобавок к этому они максимально просты для понимания и обычно инвестируют в акции и облигации российских компаний, инструменты денежного рынка, золото, а также в паи розничных ПИФов либо комбинацию таких активов. Только стандартные стратегии доступны инвесторам в рамках ИИС доверительного управления.

По данным «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» ЦБ, в конце третьего квартала 2024 года общее количество стандартных стратегий составило 956. Совокупный объем портфелей физических лиц в рамках подобных стратегий составляет немногим выше 400 млрд руб., а количество клиентов — 825,4 тыс. человек.

СДУ есть в линейке всех крупных УК. Например, клиентам «Альфа-Капитала» доступно 14 таких стратегий и еще 8 — в рамках ИИС ДУ, клиентам УК «Первая» — 11, «Райффайзен Капитала» — 7, «РСХБ Управление активами» — 5, УК БКС — 4. Стратегии рассчитаны на любой аппетит к риску: инвесторам с агрессивным риск-профилем подойдут вложения в акции, консервативным игрокам на рынке — облигационные стратегии или денежного рынка, тем же, у кого умеренное отношение к риску, лучше подойдут сбалансированные стратегии, предполагающие вложения как в акции, так и в облигации. Выбор продукта зависит только от предпочтений инвестора, который самостоятельно определяет свое отношение к риску.

VIP-подход

В случае индивидуальных стратегий менеджер управляющей компании или брокер обязательно проводит инвестиционное профилирование клиента и, только исходя из полученного результата, а также из пожеланий инвестора, горизонта и целей его инвестирования, подбирает стратегию.

В отличие от СДУ в индивидуальных стратегиях ДУ (ИДУ) набор доступных финансовых инструментов многократно шире — включить в такой портфель можно любой актив, исключение составляют только складские свидетельства, векселя и закладные. Именно поэтому в индивидуальном ДУ можно реализовать любые инвестиционные решений, какие только могут прийти в голову, но чаще всего доступны они лишь квалифицированным инвесторам.

Квалифицированный инвестор — это отдельная категория участников рынка, которые обладают нужными знаниями и опытом работы с ценными бумагами, а также финансовыми возможностями, которые помогают им корректно оценивать риски инвестирования. Таким инвесторам доступен максимально широкий набор инвестиций: закрытые паевые инвестиционные фонды, структурные продукты, ноты, акции иностранных компаний из недружественных стран и многое другое. Для получения такого статуса физическое лицо должно удовлетворять одному из нескольких требований к размеру активов, опыту инвестиций, месту работы и образованию. Самым распространенным является требование по цене активов — не менее 6 млн руб. Но с 1 января 2025 года требование может вырасти до 12 млн руб., а с 1 января 2026 года — уже до 24 млн руб. С нового года дополнительным критерием станет уровень среднего дохода инвестора, требования к размеру которого и источникам получения установит ЦБ.

Еще одно важное отличие индивидуальных стратегий ДУ от СДУ — это то, что первые активно управляемые, то есть портфельный менеджер проводит регулярные разбалансировки портфеля, а вторые — пассивные, структура вложений претерпевает лишь незначительные изменения. К тому же в рамках ИДУ клиентам обычно доступен персональный управляющий, с которым всегда можно обсудить инвестиционные вопросы. Собеседники «Ъ-Review» отмечают, что именно клиент задает частоту и удобный формат коммуникаций.

Однако ИДУ доступны только состоятельным инвесторам, поскольку минимальный порог входа начинается от нескольких миллионов рублей и может доходить до десятков миллионов рублей. В частности, в УК «Первая» он начинается от 50 млн руб., в УК «Промсвязь» — от 6 млн, в «Альфа-Капитале» — от 5 млн руб. «На меньший объем получить качественную услугу индивидуального управления достаточно сложно»,— отмечает руководитель отдела по управлению крупным частным капиталом УК «Первая» Константин Кирпичев.

Доверяй, но проверяй

При открытии любого счета ДУ инвестор должен четко понимать, что портфель формируется из активов, которые могут как вырастать в цене, так и падать, а значит, нет никаких гарантий, что в конце срока действия стратегии она принесет доход владельцу (таких гарантий нет и при самостоятельном инвестировании). По оценкам Банка России, основанным на данных 30 крупнейших стандартных стратегий (на них приходится более 50% всех активов в этом сегменте), средневзвешенная доходность за 12 месяцев по итогам третьего квартала 2024 года составила 6,3%. Этот показатель ниже доходности депозитов, открытых год назад (10,2%). Худшую динамику показали облигационные стратегии, которые принесли владельцам лишь 0,1%. В лидерах роста оказались стратегии денежного рынка, доход по которым составил 12,5%.

За свою работу управляющие берут комиссию, которая выше брокерской при самостоятельной торговле. Принцип расчета вознаграждения УК в случае стандартных и индивидуальных стратегий ДУ одинаков: комиссия состоит из двух частей — постоянной и переменной. В случае стандартных стратегий постоянная часть, так называемая management fee, или комиссия за управление, обычно составляет 0,5–2% от средней стоимости активов в год. Переменная часть, success fee,— это комиссия за успех, она составляет 10–15% от прироста стоимости активов за год. Управляющий заинтересован в росте активов клиента, так как его вознаграждение зависит от его результативности. В случае ИДУ размер комиссий обговаривается с каждым клиентом отдельно, их величины УК не раскрывают. «Как правило, в индивидуальных стратегиях мы чаще видим более высокую комиссию за успех, а в стандартных — более высокую комиссию за управление»,— отмечает руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Размещение средств в ДУ накладывает ограничения на их ликвидность по сравнению с ситуацией, когда вы самостоятельно торгуете ценные бумаги на бирже, так как договоры имеют определенную срочность, обычно — три-пять лет. Как правило, досрочное расторжение или изъятие части средств не предусмотрено договором, в противном случае придется заплатить пени. Однако некоторые УК, особенно в части индивидуальных стратегий, прописывают в договорах возможность досрочного изъятия средств или их части. Но даже в этом случае деньги не попадут на счет моментально: после получения уведомления о выводе активов у управляющей компании есть 30 календарных дней на совершение операции. Не будет штрафов в случае, если у компании отозвали лицензию на доверительное управление. Это ведет к автоматическому прекращению всех договоров ДУ, а имущество, находящееся в доверительном управлении по таким договорам, возвращается клиентам. В случае банкротства УК имущество, находящееся у нее по договорам доверительного управления, в конкурсную массу не включается, а значит, риски его потери минимальны.

От общего к частному

С 1 января 2025 года россияне не смогут открывать стандартные стратегии ДУ. О высокой вероятности такого шага стало известно еще весной 2024 года, когда для общественного обсуждения Банк России опубликовал указание об упразднении таких стратегий. В начале октября оно было принято, тем самым в новом году частным инвесторам будут доступны для открытия только индивидуальные стратегии ДУ. «При формировании портфелей они должны учитывать финансовое положение клиентов, образование и опыт на рынке ценных бумаг, а также информацию об их текущих инвестициях и денежных обязательствах»,— отмечал Банк России. Ранее открытые стандартные стратегии ДУ продолжат действовать до истечения своего срока.

Самооценка инвесторов при выборе стандартной стратегии стала тем камнем преткновения, из-за которого было принято решение отказаться от стандартных стратегий в пользу индивидуальных, где обязательно инвестиционное профилирование клиента. «Хотя это (самооценка риск-профиля.— “Ъ-Review”) и было предусмотрено нормативным актом, Банк России всегда неодобрительно относился к такому подходу, считая самооценку рискованной, но сохранял ее, пока не был введен ИИС-ПИФ, поскольку открытие ИИС ДУ на ПИФ было единственным способом дать по ПИФ льготы ИИС»,— отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Беспокойство у регулятора вызывали и случаи недобросовестных практик при реализации стандартных стратегий. Например, были случаи, когда без учета мнения клиентов в состав инвестиционного портфеля управляющим приобретались сложные и рискованные финансовые инструменты, которые доступны частным инвесторам только после тестирования или получения статуса квалифицированного инвестора.

Переход от стандартных стратегий к индивидуальным неизбежно приведет к сужению инвестиционных возможностей россиян, но не будет критичным ни для них, ни для отрасли, считают собеседники «Ъ-Review» на рынке. По мнению Анны Гондусовой, на смену СДУ могут прийти ИДУ, но учитывающие риск-профиль клиента. А потому она не исключает того, что УК будут подталкивать клиентов к прохождению профилирования, после чего смогут уже предлагать подходящие им индивидуальные стратегии ДУ. Но массового перетока, по оценке эксперта, ждать не стоит, так как ИДУ — это кастомизированный продукт, владелец которого требует индивидуального подхода, и тарифы по ним индивидуальные.

«Переток из стандартных стратегий, конечно, возможен, но нужно учитывать, что в стандартных стратегиях средний объем портфеля существенно меньше, чем в ИДУ, и если ДУ действительно индивидуальное, а не вновь оформленная пуловая стратегия “в формате ИДУ”, то серьезного перетока клиентов быть не должно»,— отмечает Константин Кирпичев. Поэтому, по его мнению, в будущем году стоит ждать перетока средств из стандартных стратегий ДУ в открытые паевые инвестиционные фонды.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Виталий Гайдаев