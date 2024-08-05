Обманчивая высота

На фоне повышения ключевой ставки Банком России доходность вкладов достигла новых пиковых значений. Стоит ли сейчас фиксировать высокие проценты и какие подводные камни скрывают продукты с максимальными ставками, читайте в материале «Ъ-Review».

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Ставки по вкладам взяли новую высоту, приблизившись к рекордным значениям 2014 года: тогда можно было разместить вклад в рублях под 20–22% годовых. Правда, многим банкам, предлагавшим тогда слишком заманчивые ставки, эта щедрость впоследствии стоила лицензии. Сегодня ситуация иная: банки не хотят повторять ошибки, понимая, что отбить такую доходность — иными словами, разместить слишком дорогие клиентские средства с прибылью для себя — на текущем рынке крайне непросто. Поэтому нередко, рекламируя максимальные ставки, банки прибегают к разного рода уловкам. «Для банков текущие ставки некомфортно высокие, поэтому они ищут маркетинговые инструменты, чтобы и за новых вкладчиков побороться, и стоимость привлеченных средств сохранить на приемлемом уровне,— объясняет гендиректор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов.— Сложные времена требуют сложных решений».

Еще несколько лет назад ценообразование было проще и понятнее. Максимальные ставки по вкладам банки давали при оформлении вклада без опций «снятие» и «пополнение», а также при условии начисления процентов в конце срока. Сегодня эти параметры также влияют на уровень процентной ставки по вкладу. При выборе опции «снятие» или «пополнение», а также «капитализация процентов» ставка может снижаться на 1–3 процентных пункта (п. п.). Однако этим теперь банки не ограничиваются. Хитростей стало намного больше, и стоит знать основные из них, чтобы реальность не разошлась с ожиданиями.

Новые деньги

Сегодня основная борьба между банками идет за новых клиентов, поэтому нередко максимальную ставку можно получить, если оформляешь вклад в банке впервые или же вносишь так называемые новые деньги (ими считаются средства, которые не были размещены в банке в предыдущие месяцы). То есть часто возникает ситуация, когда вкладчик конкретного банка видит рекламу вклада под 18–20% годовых, но при пролонгации своего вклада в этом банке получает в лучшем случае 13% годовых. «В условиях высоких процентных ставок конкуренция за пассивы физлиц растет,— прокомментировали в ВТБ.— Связано это с тем, что главный ориентир для вкладчика — ставки по депозитам. Высокие ставки за новые деньги — это дополнительная возможность привлечь вкладчика, который только изучает предложения на рынке».

Многие крупные банки считают, что важно переманить клиента высокой ставкой на старте, а потом он останется с банком, потому что оценит удобство его обслуживания, объясняет гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. «Но сегодня основные розничные игроки практически не отличаются друг от друга, все двигаются примерно в одном направлении, поэтому конкурировать качеством сервиса довольно сложно,— продолжает эксперт.— Кроме того, нужно учитывать еще один новый фактор: раньше клиента удерживала комиссия за перевод денег в другой банк. После повышения лимита переводов самому себе до 30 млн руб. в месяц менять банки стало очень легко — это клиенту ничего не стоит. Сегодня клиент может выбирать один банк как удобный для расчетов, а другой, даже несколько — только за высокую ставку по вкладу. Поэтому на месте банков я бы не переоценивал лояльность клиентов».

Дополнительные условия

Еще одна хитрость — дополнительные условия, которые нужно выполнять клиенту, чтобы получить высокую ставку по вкладу. Среди них получение зарплаты или пенсии на карту банка, оформление платной подписки или подключение пакета привилегий, ежемесячные траты по карте на определенную сумму.

Логика банка понятна: он готов платить клиенту чуть больше за то, что тот не только держит в банке средства (которые может в любой момент забрать), а еще и пользуется дополнительными продуктами банка, на которых последний, очевидно, зарабатывает. Как правило, за выполнение одного из этих условий банк платит надбавку в размере 1–2 п. п. Важно помнить, что таким образом вы получаете нефиксированную ставку по вкладу, которая может меняться на протяжении всего срока в зависимости от того, выполнили вы условия или нет. Банк, в свою очередь, ничего не нарушает, потому что в договоре прописывает базовую ставку, а максимальная зависит от дополнительных условий.

Процентный максимум

Изучая условия по вкладу с максимальной ставкой, стоит выяснить, нет ли ограничений по сумме вклада или по сроку действия максимальной ставки. Нередко банки используют «приветственную ставку», которая действует ограниченный срок (например, два-три месяца), а потом снижается — порой существенно. А бывает и так, что банк начисляет максимальную ставку на сумму, например, до 1 млн руб., а свыше этой суммы применяет более низкую процентную ставку. «Иногда банки могут ограничивать максимальную сумму вклада при пополняемом депозите,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.— Также нужно обратить внимание на величину неснижаемого остатка при снятии средств. Важно уточнить, с какой регулярностью приходят выплаты и есть ли капитализация процентов». В ВТБ также советуют обратить внимание на дополнительные сервисы, программу лояльности и охват сети офисов банка. «Часто бывает, что для клиента важно проконсультироваться именно с живым сотрудником»,— уточняют в банке.

Накопительный счет или вклад?

Иногда трудно спрогнозировать, в какой момент могут понадобиться денежные средства, и в этом случае на помощь приходит такой продукт, как накопительный счет. Его главное преимущество в том, что деньги можно снять в любой момент. Его главный недостаток — плавающая ставка. То есть в период роста ключевой ставки размещать средства на накопительном счете выгодно, потому что ставка будет расти, но в момент разворота рынка тот же счет станет приносить вам меньше дохода.

Накопительный счет тоже продукт со своими секретами. «При выборе накопительного счета стоит обратить внимание на наличие ограничений по сумме, на которую начисляются проценты. Повышенные проценты могут начислят на 1–1,5 млн руб., а при превышении указанного порога — по более низкой ставке. Например, 18% годовых на сумму 1 млн руб. и 10% годовых на сумму свыше указанного значения,— объясняет директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.— При этом не всегда есть возможность дробить средства на счете в одном банке: могут быть установлены ограничения на количество действующих счетов в рамках продукта».

Еще один важный момент — схема начисления процентов по накопительному счету. «Доходность может начисляться каждый день, и проценты не сгорают в случае снятия денежных средств,— продолжает Виталий Костюкевич.— Другой вариант — проценты начисляются на минимальный остаток на счете в течение месяца. Как правило, в первом случае ставка ниже, но клиент получает возможность свободно распоряжаться средствами, во втором — выше, но при активном использовании средств на счете и существенных тратах итоговая сумма начисленных процентов может проиграть счету с более низкой ставкой. Однако если средства на счете используются минимально, то, безусловно, это более доходный продукт и хорошая альтернатива вкладу».

Стоит ли ждать?

В периоды нестабильности и продолжительного роста ключевой ставки клиенты нередко задумываются о том, стоит ли фиксировать максимальную ставку сейчас или же подождать еще пару месяцев и разместить денежные средства под более высокий процент. Сегодня эти размышления особенно актуальны, ведь на последнем заседании Банк России не исключил повышения ключевой ставки. В такой ситуации можно было бы ожидать, что и банки отреагируют на такое повышение ростом своих ставок. «Однако здесь все не так просто,— предупреждает Павел Самиев.— Банки привлекают вклады в первую очередь для того, чтобы потом выдавать кредиты. Собственно, этим во многом был обеспечен опережающий рост ставок по вкладам в первом полугодии: мы видим по статистике, что кредитование росло быстрее, чем ожидал регулятор. Однако осенью, вероятнее всего, темпы кредитования существенно замедлятся, а значит, банкам не нужно будет обеспечивать высокий приток клиентских средств. Соответственно, скорее всего, даже если ЦБ еще раз повысит ключевую ставку, это не приведет к новой волне роста доходностей депозитов».

В настоящий момент, по оценке Юрия Грибанова, у банков пока еще есть возможности размещать клиентские средства за счет выдачи таких продуктов, как кредитные карты, автокредиты, кредиты наличными и кредиты малому бизнесу на пополнение средств. «Все это выдержит высокую ставку»,— резюмирует эксперт.

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Юлия Иванова