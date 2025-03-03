Скончался ставивший спектакли в белгородском драмтеатре режиссер Михаил Мокеев

Театральный режиссер Михаил Мокеев, ставивший спектакли в Белгородском драматическом театре имени М.С. Щепкина, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях театра.

«С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви»,— подчеркнули там.

Михаил Мокеев родился в 1951 году в Петрозаводске. Окончил физико-технический факультет Харьковского университета, а затем — режиссерское отделение Школы-студии МХАТ (в мастерской Олега Ефремова). Поставил более 20 спектаклей в московских театрах, а также представил ряд произведений за рубежом: в Австрии, Англии, Ирландии и США. Известность режиссеру принесли постановки «Эмигранты» С. Мрожека (МХАТ), «Скамейка» А. Гельмана (МХАТ), «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (Белгородский драматический театр).

Егор Якимов