Адвокат: из-за ухода осужденного на СВО потерпевшие лишаются компенсаций

Фонд поддержки пострадавших от преступлений предложил исключить возможность освобождения «через СВО» совершивших тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, так как после освобождения они могут вновь угрожать своим жертвам. Об этом говорится в докладе организации, посвященном защите прав потерпевших от преступлений. Опрошенные «Ъ» адвокаты указывают и на другую проблему, с которой сталкиваются потерпевшие: в случае ухода правонарушителя на СВО потерпевшие могут лишиться компенсации морального вреда.

Защитник Ирина Бирюкова поясняет, что после ухода осужденного на СВО все принудительные выплаты с него приостанавливаются. Исключение составляют долги по алиментам или выплата ущерба по потере кормильца. Если же подсудимый был освобожден и отправился на СВО до приговора, то шанс пострадавших получить денежную компенсацию еще меньше. «В теории иск можно подать, но суд может приостановить рассмотрение. Поэтому даже смысла нет подавать. Решение не будет вынесено. Соответственно, приставы не смогут даже производство возбудить»,— считает Ирина Бирюкова.

Адвокат Александр Попков указывает, что если преступник освобожден от наказания в связи с оправданием, то он считается несудимым. Таким образом, в случае совершения повторного преступления суд не будет учитывать предыдущее при назначении наказания. «Если подследственный освобожден до приговора и в отсутствие оного, то судимости у него нет, конечно же»,— добавил господин Попков.

Подробнее — в материале «Ъ» «К помилованным подводят линию надзора».

Полина Мотызлевская, Эмилия Габдуллина