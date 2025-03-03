К помилованным подводят линию надзора

Статус граждан, освобожденных от уголовного преследования в связи с участием в СВО, обсуждают представители общественности, опасаясь, что их возвращение с фронта вызовет всплеск рецидивной преступности. В Фонде поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) предлагают исключить возможность освобождения «через СВО» для совершивших тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, в том числе потому, что те, освободившись, могут вновь угрожать своим жертвам. В ФПП требуют установления за такими гражданами административного надзора. Идею надзора не отвергают и в президентском Совете по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подготовленный в ФПП доклад «О состоянии государственной сферы защиты прав потерпевших от преступлений» в марте будет направлен Владимиру Путину, в СПЧ и омбудсмену Татьяне Москальковой. Авторы акцентировали внимание на проблемах пострадавших от преступлений, совершенных гражданами, освобожденными от уголовной ответственности в связи с их участием в СВО.

Фонд поддержки пострадавших от преступлений создан в 2005 году, до 2016 года был зарегистрирован как правозащитная организация «Сопротивление». Эксперты ФПП участвовали в разработке более 20 федеральных законов. Совет фонда возглавляет общественный деятель Ольга Костина (супруга главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина).

Напомним, после начала СВО осужденные к лишению свободы получили возможность освободиться в случае согласия участвовать в боевых действиях. Первоначально эта практика подразумевала помилование с возможностью покинуть зону СВО через полгода службы. Сейчас, согласно поправкам, вступившим в силу весной 2024 года, заключенные и подследственные могут заключить контракт с ВС РФ, который действует до завершения боевых действий. Осужденные могут быть освобождены от ответственности, а в отношении подследственных может быть прекращено уголовное преследование в связи с достижением целей СВО, получением госнаграды или по состоянию здоровья. Вернуться в тыл лица, заключившие контракт, сейчас могут только временно, для лечения или в отпуск: по словам собеседников “Ъ” в правоохранительных органах, в ряде случаев во время этих отлучек предпринимались попытки скрыться или совершались новые преступления. Отметим, официальные данные о рецидивной преступности среди освобожденных от ответственности/преследования участников СВО не публиковались.

Контракт не могут подписывать лица, совершившие деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористические преступления, посягательства на конституционный строй и безопасность государства. В ФПП считают этот перечень недостаточным и требуют включить в него лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления против личности и обвиняемых в них. В фонде опасаются, что их освобождение повлечет риски для потерпевших: «Некоторые потерпевшие прямо заявляют, что боятся за свою жизнь и здоровье, а также за близких». ФПП предлагает информировать потерпевших об освобождении лиц, совершивших незаконные деяния в их отношении, а также ввести административный надзор за всеми, чье уголовное преследование прекращено в связи с участием в СВО, независимо от того, снята ли судимость.

«Поскольку пострадавшие обеспокоены, нужно пойти им навстречу,— заявил “Ъ” глава СПЧ Валерий Фадеев.— Но надзор необходим за совершившими особо тяжкие преступления, а не за теми, кто, например, украл телефон». В пресс-службе Татьяны Москальковой ситуацию не прокомментировали.

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) заявил “Ъ”, что «приветствует каждого, кто отправляется на фронт, независимо от моральных качеств и биографии»: участие в боевых действиях для многих оступившихся — «второй шанс», «так и в Великую Отечественную заключенные получали возможность кровью смыть вину». Но если такие люди снова совершают преступления, их должен ждать «дисбат и военный трибунал», говорит депутат. Он признает, что правовой механизм отрегулирован «не до конца», а случаи, когда после «пары месяцев в хозчасти бывшие осужденные оказываются на свободе», «попахивают безнаказанностью» и требуют внимания.

«Текущая практика требует пересмотра,— считает председатель Общероссийского общественного движения "Ветераны России", доброволец СВО Ильдар Резяпов.— Необходимо в первую очередь защищать интересы законопослушных граждан». Он полагает, что суды должны тщательнее рассматривать каждый случай освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта: «Это может замедлить процесс отправки контрактников в зону СВО, но качество важнее. Недопустимо, чтобы на фронт попадали те, кто представляет угрозу для гражданских лиц или сослуживцев». Ильдар Резяпов поддерживает идею административного надзора даже в случае снятия судимости: «Искупление вины через службу — благородная идея, но она не должна превращаться в лазейку для ухода от ответственности. Каждый случай рецидива после помилования подрывает доверие граждан и дискредитирует идею справедливости».

Эмилия Габдуллина