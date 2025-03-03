МВД предупредило о маскировке фишинговых ресурсов под антивирус «Касперского»

Подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями выявило мошеннический ресурс, имитирующий проверку антивирусом «Касперский». Злоумышленники присылают ссылку на него в спам-рассылке.

По данным ведомства, фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, показывая на экране картинку. Затем появляется кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс. Так уже модифицировали фишинговую схему с «голосованием», но возможно использование этого способа и в других схемах, передает ТАСС.

Количество фишинговых ресурсов, обнаруженных и заблокированных в интернете в первые девять месяцев 2024 года, увеличилось на 116% относительно аналогичного периода прошлого года, рассказали «Ъ» в группе компаний «Солар». Специалисты отметили, что в этом году хакеры начали массово использовать фишинговые домены третьего и более глубоких уровней, что усложняет поиск вредоносных ресурсов.

Подробности — в материале «Ъ» «Хакеры встроились в иерархию».