Мини-мозги против деменции и депрессии

Совместно с приглашенным профессором Витторио Калабрезе Сеченовский университет Минздрава России реализует инновационный проект в области превентивной неврологии и здоровья мозга. Выращивая мини-мозги размером с горошину — трехмерные органические структуры на основе стволовых клеток конкретного человека,— ученые определяют мишени для лекарственной терапии. В будущем это позволит разрабатывать персонализированную траекторию лечения ранних стадий возраст-ассоциированных заболеваний — например, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также мигрени и депрессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Витторио Калабрезе

Фото: Сеченовский университет Витторио Калабрезе

Фото: Сеченовский университет

Витторио Калабрезе — президент Европейской ассоциации Anti-age-медицины, профессор клинической биохимии отделения биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании, профессор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета, MD, PhD. Международный эксперт в области превентивной неврологии и здоровья мозга. В 2004 году запатентовал использование куркумина и его производных в лечении нейродегенеративных расстройств.

Работая с мини-мозгами, профессор Калабрезе и ученые кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета будут тестировать, как на состояние мозга влияют различные вещества — например, витамины, биологически активные вещества и нутриенты. Цель совместного исследования — научиться «ловить» расстройства на ранних стадиях и не позволять развиваться тяжелым симптомам. Выращивать мини-мозги будут из клеток, полученных у пациентов с начальными признаками заболеваний.

Сейчас мини-мозги выращивают в лаборатории в Катанийском университете в Италии, а обрабатывают результаты совместно с сотрудниками кафедры нервных болезней Сеченовского университета. Полученные данные станут общей интеллектуальной собственностью Первого МГМУ и профессора Калабрезе. В дальнейшем планируется заняться созданием мини-мозгов в Сеченовском университете.

Витторио Калабрезе ответил на вопросы «Ъ-Науки».

«Мы ищем лекарство от болезней, которые считаются неизлечимыми»

— Профессор, расскажите, в чем ваш главный научный интерес в совместном проекте с Сеченовским университетом? Чего вы хотите достичь?

— Цель моей коллаборации с российскими коллегами — нейропротекция, то есть защита нервной системы, предотвращение гибели нейронов головного мозга. Мы работаем с болью, нейродегенерацией и старением мозга и хотим разработать новый подход к лечению, новую стратегию превентивной и персонализированной медицины. В наших планах — запатентовать результат совместных исследований и делиться им с коллегами по всему миру.

Мы создаем подходы к диагностике и лечению с помощью различных лекарств и биологически активных добавок. Глобальная цель — найти новый ключик к старому замку: лекарство от тех болезней, которые на сегодня считаются неизлечимыми. Наш интерес — нейродегенеративные заболевания, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, а также воспалительные заболевания, например фибромиалгия и множественная химическая чувствительность. Кроме того, мы хотим подобрать ключик к мигрени, депрессии и здоровому старению.

Суть инновации — в моделировании мини-органов, в частности мини-мозгов, для исследования патогенеза того или иного заболевания и его лечения с помощью биотехнологий. Это поможет нам выяснить механизм заболевания и выявить новые терапевтические мишени.

— Опишите вашего пациента.

— Мы будем работать с пациентами, которые находятся на доклинической стадии заболевания. На модели мини-мозгов достаточно легко выявить те следы болезни Альцгеймера, которые на более поздних стадиях перекрываются все более сложными изменениями. Аналогично будем строить работу с ранними стадиями болезни Паркинсона, рассеянного склероза.

Люди с начальными стадиями депрессии или шизофрении также наши потенциальные пациенты. Потому что в основе патогенеза нейропсихических расстройств все те же «герои»: нейровоспаление и окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления.— «Ъ-Наука»).

Я посвятил много времени изучению того, как растительные полифенолы влияют на расстройство настроения. Полифенолы обладают антиоксидантными свойствами — способны нейтрализовать свободные радикалы, и препараты на их основе — хорошая альтернатива антидепрессантам. Важно, что речь здесь идет исключительно о легких стадиях депрессии, которые могут впоследствии перерасти в серьезные.

«Для того чтобы внедрить применение подобных препаратов в практику, предстоит выявить наиболее активные полифенолы, подобрать их дозировки, а также определить мишени терапии, то есть те нейроны, на которые необходимо воздействовать, чтобы получить желаемый эффект,— комментирует заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета д. м. н. Алексей Данилов.— Модели мини-мозга позволят сделать исследования быстрее и дешевле, чем испытания на животных или с участием пациентов».

«Не только добавить годы в жизнь человека, но и добавить жизни в эти годы»

— Большая часть адресатов вашей новой методики — пожилые люди с возраст-ассоциированными заболеваниями. Как бы вы сформулировали миссию anti-age-медицины?

— Продолжительность жизни значительно увеличилась — 84–86 лет против 50 лет, которые были в прошлом веке. Проблема в том, что чем ближе человек к этим 80 годам, тем больше у него заболеваний — от онкологии до болезни Альцгеймера.

Наша цель, в том числе в рамках совместного проекта с Сеченовским университетом,— не только добавить годы в жизнь человека, но и добавить жизни в эти годы. Anti-age-медицина — это и о продолжительности жизни, и о ее качестве, о здоровье и счастье.

Врач и папа римский

— Почему вы выбрали медицину и науку?

— В детстве передо мной стоял непростой выбор. Мой дедушка был хирургом, а дядя — священником. В три года на вопрос, кем я хочу стать, я отвечал, что папой римским. Но уже в шесть решил стать врачом.

Я поступил в медицинский вуз, мечтая о хирургии. Мою судьбу изменило знакомство с профессором химии, который приехал преподавать в Италию из Рокфеллеровского университета. В его лаборатории я работал с самого первого курса. Когда у меня не было занятий, я приходил туда — проводил за исследованиями каждую свободную минуту. Именно биохимия привела меня к нейронаукам.

— Чем для вас ценно сотрудничество с Россией?

— Мне нравится русская культура, люди в России и, конечно, мои российские друзья. Энтузиазм моих коллег, соратников из Сеченовского университета,— огромная мотивация работать, двигаться вперед.

— А что еще вдохновляет вас в профессии, науке, преподавании, жизни?

— Италию и Россию роднит одна важная черта — фундамент менталитета. Если мы выбрали идти по какому-то пути, мы остаемся ему верны. Это применимо и к выбору спутника жизни, и к выбору профессии. Несмотря на трудности, сомнения, мы будем рядом с человеком. Точно так же будем продолжать дело своей жизни, несмотря ни на что.

Конечно, в моей жизни тоже были кризисы, когда ты думаешь, что оказался в тупике и стоит заняться чем-то другим. Но в каждый такой момент я вспоминал, что для меня важнее всего, что значит быть верным самому себе. И заново влюблялся в науку, выходил из испытаний чуть лучше и сильнее, чем был.

На классический вопрос «Если вернуться назад, вы бы сделали тот же выбор?» мой ответ: «Да». Исследования — именно тот язык, на котором я лучше всего могу выразить самого себя.

— Ваше пожелание российским молодым ученым и врачам.

— Вы выбрали потрясающий путь: вы будете оздоровлять общество, в котором живете, внесете индивидуальный вклад в развитие экономики родной страны. Ведь если вы однажды скажете, что знаете, как вылечить болезнь Альцгеймера, облегчить боль людям с мигренью или предотвратить развитие депрессии,— это преобразит весь мир. Пусть это мотивирует вас работать каждый день!

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета