Выручка пермского стартапа по разработке ПО перевалила за 1 млрд рублей

Пермское ООО «Диджитал фьюче системс» (ООО «ДФС»), занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения, поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 1,5 млрд руб., что выше показателя предыдущего года в два раза (в 2023-м — 740,5 млн руб.). Чистая прибыль компании выросла со 134,3 млн до 152,2 млн руб. (+13,3%). При этом себестоимость продаж показала рост на 131%, достигнув отметки 1,3 млрд руб. (годом ранее — 591,7 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно данным Rusprofile, ООО «Диджитал фьюче системс» было зарегистрировано в 2019 году на территории Перми. Компания занимается разработкой компьютерного ПО, а также ведет деятельность по обработке данных. 100% долей «ДФС» принадлежит предпринимателю Михаилу Кулакову, который также выступает гендиректором организации. На официальном сайте разработчика указано, что ООО «ДФС» оказывает услуги по проектированию систем управления, аутсорсингу, внедряет готовые бизнес-приложения и занимается их технической поддержкой.

По данным 2ГИС, компания располагается на базе пермского технопарка Morion Digital.