СКР возбудил более 600 дел о военных фейках и дискредитации с марта 2022 года

Следственный комитет России (СКР) за последние три года возбудил более 600 уголовных дел о распространении военных фейков и дискредитации российской армии, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ст. 207.3 УК РФ (распространение военных фейков) вступила в силу 4 марта 2022 года. С того момента по ней возбудили 444 дела, из них 144 дела возбудили в 2024 году. В суд направлено 244 дела в отношении 252 лиц.

По ст. 280.3 УК РФ (дискредитация российской армии) с марта 2022 года возбудили 171 дело, из них 72 — в 2024 году. В суд передано 108 дел в отношении 113 лиц.

К уголовной ответственности по статье о дискредитации армии привлекают после совершения аналогичного административного правонарушения по ст. 20.3.3. КоАП. Максимальный штраф по ней для физлиц — 100 тыс. руб., для юрлиц — до 1 млн руб. Максимальное наказание за дискредитацию армии в УК — до 7 лет лишения свободы, за распространение фейков о ВС РФ — до 15 лет лишения свободы.

Полина Мотызлевская