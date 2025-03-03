В оперштабе заявили об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

Видео с мазутом мелкой фракции в песке на пляже в Витязево под Анапой опубликовали в Telegram-канале эколога из Новороссийска. О том, что весь берег песчаного пляжа в выбросах мазута, сообщил Жора Каваносян. В оперштабе Кубани заявили, что новых выбросов 3 марта не зафиксировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Новости с Витязево. Видео вчерашние, но сегодня в Анапе снег, поэтому, вряд ли волонтеров больше. Палатка на берегу пустая, людей нет. Лопаты обычные и для просеивания простаивают. Весь берег в выбросах мазута мелкой фракции, попадаются и отдельные крупные куски. Местные жители грустно шутят, что турбизнесу в этом сезоне придется, видимо, сменить профиль. Гораздо больше прибыли принесут ларьки по продаже бытовой химии», — рассказал господин Каваносян.

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, 3 марта по результатам мониторинга береговой линии Анапы новых выбросов мазута не зафиксировано. В оперштабе утверждают, что на пляже в селе Витязево, где работает команда Мостовского района, выбросов мазута нет, море чистое.

На фоне экологической катастрофы в Черном море, вызванной крушением танкеров, в Новороссийске ожидают принять 1,7 млн гостей (+13% год к году). Исходя из мониторинга бронирований, проведенного в отношении ключевых предприятий туристской отрасли города, можно сделать вывод, что предстоящий туристический сезон в Новороссийске состоится. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказала начальник городского управления туризма и курортов Лариса Григорьян.

Алена Воробьева